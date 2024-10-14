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中國海警4船侵擾我海域10小時　海巡艦艇「逼近對峙」畫面曝光

▲▼中國海警4船侵擾我海域10小時　海巡艦艇「逼近對峙」畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署船艦迫近監控，一路以中、英文廣播示警。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

中共14日實施圍台軍演，海巡署上午8時透過雷達掌握，偵獲2艘中國海警船繞行馬祖南北竿及東引限制水域，立即調派4艘巡防艇實施驅離。稍早對峙畫面曝光，雙方船艦均保持可清楚目視距離，而且我海巡艦艇全程逼近監控，態勢緊張。

中共14日凌晨5時起對台實施「聯合利劍－2024B」軍演，4艘中國海警船（舷號14602、14507、14509及14517）自上午8時起，以兩兩編隊方式，分別自南竿西方3.2浬、東引西北3.2浬兩處航入我國水域，並持續不間斷繞島航行。

▲▼中國海警船與台灣海巡艦對峙。（圖／海巡署提供）

▲中國海警船與台灣海巡艦對峙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署金馬澎分署表示，海巡署第一時間成立應變中心，掌握相關動態後，立即同步派遣4艘巡防艇對應驅離，全程採取近迫監控，並以中、英文廣播示警，嚴正宣示執法態度、捍衛主權，最終中國海警船在下午6時航出限制水域。

金馬澎分署指出，中國海警船配合軍演侵擾我馬祖限制水域，並長時間於馬祖周邊海域以繞島方式侵擾，嚴重影響海上秩序交通安全，破壞區域和平穩定，今年累計於金門、馬祖侵擾已達46次。

海巡署表示，中國此舉無益兩岸經貿文化交流，呼籲中方正視兩岸和平發展重要性，海巡署捍衛主權的決心不變，將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不示弱原則，以大無畏之精神堅定執法立場，維護國家海洋權利。

▲▼中國海警船與台灣海巡艦對峙。（圖／海巡署提供）

▲▼ 中國海警船1305與我國宜蘭艦距離。（圖／海巡署提供）

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