打傷站務員就是她！女搶玩具槍店老闆5.1萬　詭辯「被附身」

記者邱中岳／台北報導

北市大同區太原路上的一家玩具店，12日晚間8時許，有1名身穿黑色連身裙的女子進入買玩具槍、bb彈以及瓦斯鋼瓶，共計2500元，事後卻趁老闆清點財物時，搶走老闆手上5.1萬元，接著一路搭高鐵南下，又搭小黃回台中，最後在台中因火車退票問題毆打票務人員遭逮捕，北市警大同分局警員在地檢署門口「逮捕嫌犯」，並起獲剩餘的4.18萬贓款。

警方調查，40歲的古姓女子，12日晚間8時許前往北市大同區太原路上的一家玩具店購買玩具槍、bb彈以及瓦斯鋼瓶等整盒玩具，共計2500元，卻趁老闆清點財物，突然衝進店裡一把搶過老闆手上的鈔票，並且將整盒槍枝放在老闆面前後逃離現場，老闆當場傻眼，回神後立刻通知警方到場處理。

▲古女身穿連身裙，先到玩具店買玩具槍，又回頭搶走老闆5.1萬。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，古姓女子在得手5.1萬元後立刻搭小黃逃離，原本想一路搭往高雄，但因為路途太遠遭拒，被小黃運將送往台北高鐵搭車，晚間11時許抵達高雄，13日清晨搭小黃前往台中，上午7時許到台鐵車站月台買票，因為退票問題與售票人員發生糾紛，進而打傷站務人員（新聞詳見：女乘客換票失控砸零錢盤 台鐵美女售票員眉角受傷）。

鐵路警察獲報後立刻趕往現場，並且當場將古姓女子逮捕到案，訊後依照傷害罪嫌送往台中地檢署偵訊，北市大同分局警員則在地檢署門口再度逮捕古女，將她帶回北市警局大同分局偵訊，訊後依搶奪、傷害罪嫌將古移送地檢署偵辦。

▲古女搶走玩具店老闆5.1萬，當街攔小黃逃離，一路逃往高雄，隔天再轉搭小黃到台中。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，古姓女子身上搜出剩餘的4.18萬，估計其他贓款已經拿來當作逃亡時的「跑路費」，古女到案後對於為何犯案說詞更是離譜，直言當時作案的並非本身意願，是被「附身」才導致有搶奪、傷人的行為產生，讓警方聽了直搖頭。