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南韓軍方：北韓正在準備炸毀「兩韓聯絡鐵路」

▲▼從南韓京畿道坡州市，望向對面北韓的軍事哨所。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓正在準備炸毀連接兩韓的鐵路設施。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

南韓軍方消息人士表示，為了完全斷絕兩韓之間陸路交通，北韓正準備炸毀京義線、東海線鐵路，最快可能在14日進行。

韓聯社引述軍方消息人士報導，北韓軍方在總參謀部宣布將完全斷絕與南韓聯絡道路後，就開始準備炸毀連接兩地的鐵路設施，「我們正密切注意北韓軍方相關動態，採取措施以確保我方官兵與人民的生命安全」。

南韓合同參謀本部也在14日的例行記者會上說明，北韓在路線邊設置了圍欄遮擋，但就南韓軍方辨識結果，確認他們正在圍欄後進行爆破作業準備，認為北韓有可能為了改變兩韓局勢，進行炸毀鐵路、發射火箭等挑釁行動。

南韓軍方也正在監視北韓設置於北方限界線（NLL）一帶的海岸砲砲門狀況。合同參謀本部指出，北韓有時也會為了空氣流通開啟砲門，還須隨時關注周邊動態。

北韓軍方9日透過官媒宣布即日起將完全切斷兩韓之間的陸路交通，以維持穩固防衛態勢。為避免偶發衝突，北韓也就此通報美軍。當時的通知也提到，相關工程會投入人力與大型裝備，也可能進行爆破作業。

南韓合同參謀本部議長金明秀10日在國會答詢指出，北韓去年底就開始在連接兩韓的陸路周邊埋設地雷，並陸續拆除路燈、鐵路設施及鄰近建築。

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