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首都平壤遭無人機入侵！北韓大學生怒喊「重新入伍」：掃蕩傀儡韓國

▲▼金正恩7日前往參加金正恩國防綜合大學創校60周年紀念，發表演說。（圖／路透）

▲金正恩曾前往參加金正恩國防綜合大學創校60周年紀念，發表演說。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最近動作頻頻，不僅透過官媒與黨媒刊登金與正和國防省發言人的談話，聲稱首都平壤連續3度遭到來自南韓的無人機「入侵」、空飄反體制傳單，因此下令前線8個砲兵旅做好「射擊準備」，而大學生與青年甚至向媒體投書，表示願意「再次入伍」、掃蕩南韓傀儡軍，輿論戰意味濃厚。

根據南韓《紐西斯通訊社》，隨著近來韓半島（朝鮮半島）緊張局勢急速升溫，北韓更透過供一般民眾閱讀的黨務機關報《勞動新聞》積極展開輿論戰，煽動當地民眾對於南韓「同仇敵愾」的心理，其中甚至金日成綜合大學、金策工業綜合大學等位於首都平壤的名校和各地方大學的學生與青年，都表達再度入伍的意願。

《勞動新聞》今（14）日在報導第2頁中刊登標題為「絕對無法輕易饒恕侵害我國神聖主權的仇敵」的文章，內文使用煽動性極強的語句，「當（北韓）外務省發表重大聲明後，我國的青年突擊隊員便熱血沸騰，渾身充滿憎惡與憤怒的滾燙血液，所有人都氣憤到緊握雙拳」。

北韓黨媒在報導提到，包括金日成綜合大學、金策工業綜合大學等名校，以及來自首都平壤與各地方的大學，都有大學生與青年自告奮勇「再度入伍」，他們懷抱著「掃蕩傀儡韓國」的滅敵意志，發起回歸軍隊的請願，而農場和各行各業則是響起「憤怒的喊聲」，如同雷聲般響亮。

▼北韓聲稱，無人機綁著空飄傳單，8日晚間出現在平壤上空。（圖／翻攝自朝中社）

▲▼北韓聲稱，無人機綁著空飄傳單，8日晚間出現在平壤上空。（圖／翻攝自朝中社）▲▼北韓官媒公開無人機所空飄的反體制傳單內容。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓官媒公開無人機所空飄的反體制傳單內容。（圖／翻攝自朝中社）

《勞動新聞》還刊登「朝鮮（北韓）人民激怒了」的文章，「對於那些蹂躪踐踏我國神聖主權的仇敵，必須以及為殘忍無道的方式肅清征伐乾淨，全國民心的憤怒驚動天地。一旦仇敵敢再度以骯髒的穢物，進犯我祖國尊貴且崇高的藍天，則將淪為玩火自焚的悽慘自滅行徑。」

不過對於北韓連日來的主張，南韓國防部卻以「無法進行確認」等說法進行否認。南韓媒體《中央日報》引述專家說法，認為平壤遭到無人機3度入侵，不排除是北韓當局「自導自演」，只為了能夠加強團結居民的力道、為其最高領導人金正恩所提的「兩國敵對論」鋪路。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出分析問題關鍵，「如今最重要的是，北韓在經歷此次事件後變得極度敏感，對於（南韓）尹錫悅政府的敵視更達到最高潮的狀態。由於金正恩政權可能會將戰爭作為消弭對於內部不滿的道具，因此政府必須採取慎重態度來向北韓傳達信號。」

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