金正恩主張「兩國論」全是謊言　曝光真正目的：武力統一南韓！

▲北韓從未放棄武統南韓，金正恩提起AK-74突擊步槍，做出瞄準射擊姿勢，對於強化戰爭訓練蓄勢待發。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩從去年底開始提「兩國論」，近日前往金正恩國防綜合大學視察、發表演說時，更強調對於攻擊大韓民國的想法起雞皮疙瘩。不過，經外媒調查發現後，研判「兩國論」可能是北韓用來掩飾野心的幌子，真正的目的恐怕是想訴諸戰爭、以武力完成統一。

根據《自由亞洲電台》（RFA），來自北韓的內部消息人士透露，儘管平壤當局對外強調「兩國論」、宣稱放棄統一，然而北韓卻向軍方內部人員灌輸「武力統一」思想，呼籲各位士兵應該遵從黨的「武力統一觀念」，在反美大決戰中取得最後勝利。

來自平安北道的北韓軍方幹部消息人士（匿名處理）於本月7日表示，「最近軍隊內部，正在針對軍人們進行關於武力統一觀的政治思想教育，這完全和我們（北韓）對內與對外所宣布的『兩國論』互相牴觸。」

該名消息人士指出，北韓從今年以來針對軍人們積極展開政治思想教育的宣傳，依照「最高司令官」（即金正恩）的意圖，貫徹軍人們「武力統一觀」的思想，作為宣傳煽動的一環，其中宣傳影片便強調武力統一觀的重要性，「軍人們別對南朝鮮（南韓）和境外勢力抱持任何幻想，只須貫徹最高司令官（金正恩）的武力統一觀，徹底執行武裝。」

▲北韓曾揚言開砲攻擊南韓、將首爾燒成火海。（圖／達志影像／美聯社）

從《自由亞洲電台》公開來自北韓軍方內部的宣傳影片，可以聽到以下字句，「敬愛的最高司令官同志，其偉大的先軍革命思想，而以最高司令官同志革命思想一元化的不敗之思想強軍，只要有白頭山（長白山）革命強軍的存在，我們革命首腦的一心團結、我國（北韓）特色社會主義就不會動搖......（中略）只要以吾黨『武力統一觀』徹底武裝，在反美大決戰取得最後勝利。」

另一名來自咸鏡北道的北韓軍方幹部則指出，「最近朝鮮人民軍持續進行武力統一論之教育工作。不過其實，武力統一論一直以來是軍方不曾改變的軍事路線。北韓過去之所以對南韓採取和平對話與交流的方式，是為了拯救內部極為惡劣的經濟環境。北韓一刻也未曾放棄武力統一觀，甚至最近還更加強調。」