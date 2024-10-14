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澤倫斯基證實：北韓派兵援助俄軍　協助侵略烏克蘭

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基出訪德國柏林，結束歐洲巡訪之旅。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基出訪德國柏林，結束歐洲巡訪之旅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

最近北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，尤其從去年9月起更加深與俄羅斯之間的軍事合作，而俄國總統普丁更於今年6月出訪北韓平壤，雙方簽署《全面戰略夥伴協定》，期間北韓不僅向俄羅斯出口彈道飛彈、彈藥和其他軍事裝備，以填補俄烏戰爭枯竭的軍火庫，烏克蘭總統澤倫斯基更透露，北韓向俄國增援兵力。

根據烏克蘭媒體《基輔獨立報》，澤倫斯基於當地時間13日晚間進行演說時，透露如今正目睹俄羅斯與北韓等獨裁政權深化同盟合作，「這不僅僅是單純的武器支援，北韓如今更將兵力派遣至烏東占領區的俄軍部隊。因此，在這種情況下，我們認為更應該發展和夥伴之間的關係，前線需要更多支援。」

澤倫斯基呼籲，「當允許烏克蘭擁有更長距離的攻擊能力（解除長城武器使用之限制）、討論為我軍打造得更加關鍵性之補給品時，如今已不再是單純列出軍事裝備清單，而是強化對侵略者的施壓，程度超過俄羅斯所能承受的。如此以來，才能阻止更大規模的戰爭爆發。」

▲▼北韓金正恩射擊、金正恩開槍。（圖／達志影像）

▲金正恩深化與俄國軍事合作，可能派遣軍人前往俄烏戰場。（圖／達志影像）

報導指出，澤倫斯基從上周起接連巡訪德國、英國、法國、義大利等，呼籲各國能夠強化對於烏軍的援助，而原本他還計畫會晤美國總統拜登，不過因為拜登最近必須應對「怪物颶風」密爾頓而選擇延期會晤，最後雙方的會晤因此取消。

據悉，烏克蘭媒體《基輔郵報》曾於當地時間本月4日首先在報導透露，在烏克蘭東部頓涅茨克州的俄軍占領區，因為受到來自烏軍的飛彈攻擊，導致俄軍有20多人死亡，其中包含6名北韓軍的軍官，而其他3名以上的北韓軍士兵也因此受傷。

英國《衛報》則於10日引述烏克蘭消息人士的說法，證實北韓向俄羅斯輸出彈道飛彈的同時，還向俄羅斯派出數十名擁有操作飛彈技術的軍方人士，前往俄烏戰爭前線協助俄軍操作。

 ►遠征烏克蘭？南韓防長分析金正恩意圖：北韓可能出兵援俄

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