小孩睡前遭嚇哭！北韓持續「噪音廣播」擾民　恐再派無人機入侵南韓

▲南韓京畿道坡州市與北韓開城直轄市開豐郡對望，雙方透過擴音設備互相進行干擾。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

最近北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，導致緊張情勢升溫，北韓最近更聲稱，首都平壤於夜間3度遭到無人機入侵空飄反體制傳單。對此，位於南韓仁川江華島的居民便透露，其實北韓最近仍向邊境透過廣播播放噪音，尤其昨（13）日噪音更大聲，還將小孩嚇哭。專家分析，北韓不排除再度派無人機進入南韓。

根據韓媒《News1》，自從北韓頻頻向南韓空飄穢物氣球、垃圾氣球後，南韓軍方便在邊境重啟「心戰廣播」，疑似奏效使得部分北韓居民脫北，為此北韓軍方也跟著在邊境透過擴音器播放噪音進行反制，導致南韓仁川江華島居民從7月起連續3個月以來被迫受到噪音干擾。

住在仁川廣域市江華郡松海面堂山里的30多歲安姓居民今（14）日受訪時在電話中透露，「雖然過去3個多月以來屢屢遭到噪音廣播干擾，但是昨晚的聲音是最大的，我7歲的女兒睡前還因此被嚇哭。雖然早就聽說北韓正在準備開戰，但是昨天晚上的噪音達到巔峰，我們真的害怕會發生什麼事。」

▲北韓官媒公開無人機所空飄的反體制傳單內容。（圖／翻攝自朝中社）

不過，位處西海（黃海）最前線的南韓「西海5島」（白翎島、延坪島、大青島、小青島、隅島）卻相對較為平靜，當地居民們目前仍感受不到即將開戰的恐怖氛圍，居民們照樣開著漁船出海捕撈花蟹。

住在白翎島的72歲居民張某表示，「目前以來我從來沒有在白翎島聽過北韓的心戰廣播。雖然大部分的居民可能透過新聞報導得知北韓準備開戰的消息，但大部分的漁民今天依舊開船出海捕花蟹。不過，北韓突然出現這樣的舉動，我們確實感到不安。」

延坪島64歲的居民朴某表示，「目前還未感受到北韓有什麼特殊動向，包括干擾出海捕魚的漁船GPS」。小青島65歲居民朴某則表示，「一旦發生和北韓有關的緊急狀況，軍方便會廣播呼籲漁民們別再出海，但是目前為止並不曾發生（上述狀況）。居民們的日常生活並未受到影響」。

▲北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

對於北韓聲稱首都平壤3度遭到無人機入侵空飄傳單，專家們認為此一舉動無疑觸動北韓的敏感神經，認為其最高領導人金正恩的人身安全面臨嚴重威脅。

對此，南韓統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）認為，北韓可能會依照「比例原則」採取類似規模的報復行動。

南韓國防研究院北韓軍事研究室長辛承基、南韓梨花女子大學北韓學系教授朴元坤則認為，從北韓以空飄穢物與垃圾氣球的方式，反擊南韓脫北者公民團體空飄反體制傳單氣球來看，北韓不排除再度派遣無人機入侵南韓領空，甚至透過無人機向南韓飄灑疑似是化學物質的粉末，在短時間內達成讓緊張情勢升溫的功效。

據悉，北韓曾於2022年12月26日上午10時25分，派出5架無人機越過軍事分界線（MDL），侵擾南韓領空長達5小時，其中4架在京畿道坡州、金浦、仁川江華島徘徊，甚至有1架飛行至首爾市北部地區，研判偷拍位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。