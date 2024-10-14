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6台灣、新加坡人「唱戲到一半被捕」！馬國延扣至23日　原因曝光

▲6名台灣、新加坡人在馬來西亞神廟非法表演遭扣查。（圖／翻攝自中國報）

▲6名台灣、新加坡人在馬來西亞神廟非法表演遭扣查。（圖／翻攝自中國報，下同）

記者閔文昱／綜合報導

馬來西亞北海（Butterworth）近日傳出，有6名台灣與新加坡人在當地一間神廟進行表演，但未持有效許可證，遭當局執法人員扣留。據了解，目前此批演員被扣留在柔府移民局扣留營，並將延扣至本月23日。

檳州移民局12日透過臉書發文表示，6名外籍歌劇演員進入馬來西亞之後，以文化藝術家的身分進行歌劇表演活動，相關人員接獲民眾舉報一群未持有效許可證的外籍人士在神廟表演後，前往北海一間神廟展開突擊檢查行動，揭露非法活動。

▲6名台灣、新加坡人在馬來西亞神廟非法表演遭扣查。（圖／翻攝自中國報）

根據《中國報》報導，這些演員只獲得了社交訪問通行證（Pas Lawatan Sosial）訪馬，並在神廟進行表演時，被移民局取締扣查。當時6人正身著戲服登台，其中包括4名台灣人與2名新加坡人。

目前檳州移民局正對該批演員進行深入調查，包括入境的目的及時間，至於是否被驅逐出境還是被釋放，仍有待將調查報告提呈副檢察司後，才能做出定奪。據了解，檳州一些議員也已與檳移民局取得聯繫以跟進此事，不過移民局暫時還沒有任何後續行動。

美聲閩劇團團主陳丹尼（Danny Tan）表示，他已經竭盡全力與當局溝通，但有關單位沒有透露任何信息，也無法掌握演員的現狀及身體狀況。

▲6名台灣、新加坡人在馬來西亞神廟非法表演遭扣查。（圖／翻攝自中國報）

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