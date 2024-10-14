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大陸 大陸焦點 特派現場

紅字「勒」覆蓋台灣！　解放軍po軍演動畫：挑釁越甚，勒得越緊

記者廖翊慈／綜合報導

中國人民解放軍今（14）日凌晨組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，進行圍台「聯合利劍–2024B」演習，這也是今年第2次對台軍演。解放軍官微「東部戰區」上傳一段從2022年至2024年，大陸對台軍演的示意動畫，並命名為《勒》，文中表示，「挑釁越甚，勒得越緊。」

▲▼解放軍軍演動畫。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

▲解放軍演習動畫以「勒」字開頭。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

解放軍官微「東部戰區」今日上午「聯合利劍–2024B」開始後，上傳了一段影片，貼文中寫下，「挑釁越甚，勒得越緊。重錘落地，利劍穿心。東部戰區發的動畫影片《勒》。」影片開頭，便以大大的紅字「勒」覆蓋整個台灣，整個影片更是以繁體字製作。

影片內容分為四段時間線的軍演示意圖，第一段是，2022年8月2日美國眾議院議長裴洛西訪台、艾德‧馬基率國會代表團、以及其他國家同時期訪台，大陸對台展開「多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」。

▲▼解放軍軍演動畫。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

▲「多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」示意圖。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

第二段是，2023年4月因當時總統蔡英文以及副總統賴清德先後兩次訪美，而採取的二階段演習行動。第一階段（4月5至7日）為「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」；第二階段（4月8至10日）為「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。2023年8月17日副總統賴清德於過境美國後，解放軍於8月24至25日，採取「海空聯合戰備警巡演練」。

▲▼解放軍軍演動畫。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

▲2023年解放軍2次環台軍演示意圖。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

第三段則是，今年5月23日至24日演習代號「聯合利劍–2024A」。賴清德5月20日就任第16任中華民國總統，在就職演說中強調，中華人民共和國和中華民國「互不隸屬」，引發中國大陸方面強烈反應，並進行「圍台軍演」。

▲▼解放軍軍演動畫。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

▲「聯合利劍–2024A」示意圖。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

第四段則為，今（14）日演習代號「聯合利劍–2024B」。中共認為，賴清德在雙十國慶的演說，具有明顯的台獨意味，派出艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

▲▼解放軍軍演動畫。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

▲「聯合利劍–2024B」示意圖。（圖／翻攝自微博／東部戰區）

該段影片最後，以拳頭、錘子、紅劍依序放在台灣正中心，引起陸網直呼，「再勒緊點」、「字幕用了繁體字，真貼心，老母親深沉的愛」、「勒緊，繩在手，隨時可收」。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹清晨表示，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，今天在台灣海峽、台灣北部、南部、東部展開「聯合利劍–2024B」軍演，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

我方國防部透過新聞稿指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈譴責，已依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

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