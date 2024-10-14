把台灣畫成「巨大愛心」！　中共海警喊話：巡航都是愛你的形狀

▲中國海警局貼出環台島巡航管控海報。（圖／翻攝自中國海警局）

記者邱晟軒／綜合報導

中國人民解放軍今（14）日凌晨組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等，進行圍台「聯合利劍–2024B」演習，這也是今年第2次對台軍演。稍早，中國海警局發布繞行台灣的路徑畫出了一顆巨大愛心，並用繁體字特別喊話，「海派甜心，巡航都是愛你的形狀」。

從中國海警局發布海報可見，背景為台灣及其周邊海域的衛星影像，並以紅色箭頭標示了環繞台灣島的巡航路線，形成一個心形圖案。海報上方右側有中國海警局的標誌，並附有標語「巡航都是愛你的形狀」，左側則有「海派甜心」的字樣。

另一張海報則展示了兩艘中國海警船在台灣海岸線航行的場景。海報上有大字標語「超派、超大隻」，並強調這些海警船是「萬噸級」且「跑得也超快」。

▲中國海警船巡航台灣海域，海報上特別強調海警船是「萬噸級」且「跑得也超快」。（圖／翻攝自中國海警局）

針對「聯合利劍-2024B」演習，我國防部表示，中共東部戰區今日宣布在台灣周邊海、空域從事軍演。對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部指出，總統國慶演說凸顯兩岸關係現狀，以及維護臺海和平穩定與人民福祉的堅定意志；更倡議未來兩岸在應對氣候變遷與防疫等面向合作，共同追求和平共榮，均為正面與積極的主張。中共所謂「挑釁滋事」完全背離事實。

國防部強調，「加劇兩岸緊張破壞臺海和平穩定」者，實為中共各項不理性挑釁行動；更不斷以恫嚇、威懾等手段，壓縮我國際生存空間。面對敵情威脅，全體國軍官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，持續增強嚇阻戰力、深化官兵愛國信念，以建構可恃軍事力量及防衛韌性，有能力、有決心、有信心確保國防安全。

▼解放軍軍演動畫。（圖／翻攝自微博／東部戰區）