第1次壞壞！女友「超色1動作」他驚嚇　大票點頭：不代表什麼

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人可能會認為，另一半若是第一次發生親密關係，通常會很生疏青澀，甚至需要帶領。就有男網友表示，女友都說自己沒做過，可「第一次」的表現卻讓他傻了，「進行到一半要拿套套時，她卻很熟練的用嘴巴撕開包裝，還很色氣的看向我這邊」，不禁疑惑「現在女生的第一次都這麼厲害的嗎？」引發話題。

原PO在Dcard發文「女友說她是第一次 卻用嘴巴撕開套套包裝？」文中表示，終於跟女友發生關係了，令他震驚的是，「之前她都說這是她的第一次，但是昨天進行到一半要拿套套時，她卻很熟練的用嘴巴撕開包裝，還很色氣的看向我這邊」，不禁求問「請問現在女生的第一次都這麼厲害的嗎？」

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看到貼文後，就有人直呼，「可能常用嘴巴撕醬料包」、「老實說，我覺得這個行為本身並不代表什麼。吃泡麵的時候，也很多人用嘴咬著撕開。而且有經驗的女生，知道裡面會有潤滑的話，反而比較不會用嘴巴撕開吧？」

話題吸引不少女網友現身說法，「老實說，我第一次跟我男友做之前，早就看過一堆片片，心裡充滿期待跟想要的內容，我也不是那種很裝的女生，沒辦法演得很害羞」、「是當我們女生都沒看過A片是不是」、「女生不能看片學嗎？」

還有男網友也秒懂發聲，「我第一次的時候表演單手解扣，好好的調情現場變成審問室」、「又沒有相關性，想當年我第一次跟女友做的時候單手秒解她胸罩，從此以後她就認為我是性經驗豐富的渣男」、「我第一次就找到女方G點，差點被以為是老手。」