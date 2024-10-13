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綠爆！悲情男跟外遇妻離婚　驗DNA才發現「孩子也不是我的」

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿德跟林女交往的過程中，因為林女懷孕而決定結婚，沒想到最終林女外遇，兒子也不是他的種。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

苗栗一名阿德（化名）2021年間與林姓妻子結婚，同年妻子產下一子，豈料後來阿德發現妻子外遇，雙方協議離婚，他帶兒子去做親子鑑定，也發現自己根本不是生父，讓他大受打擊，也氣得將妻子、劉姓小王告上法院。台中高分院審理後，判林、劉須連帶賠償69萬3,695元，全案確定。

根據判決書內容，阿德與林女原先為情侶關係，2021年5月20日因為發現懷孕而結婚，同年9月17日，林女產下一子，2人婚後生活幸福美滿。不過，2023年間，阿德意外發現，妻子竟跟劉姓同事有染，因此委託共同友人，詢問妻子是否真的出軌。

林女被詢問以後，並沒有否認這件事，反而是大方坦承精神出軌，更坦言早就不想過這種日子。夫妻倆的感情因此破裂，不久後便離了婚。

▲桃園市19歲林姓男子去年2月、3月間兩度與當時未滿14歲小女友嘿咻，未料小女友懷孕，並於今年2月產子。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲阿德跟林女交往的過程中，因為林女懷孕而決定結婚，沒想到最終林女外遇，兒子也不是他的種。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

此外，由於先前孩子出生時，阿德曾被院方告知，孩子的血型跟父母有差異，是否要驗一下血型，加上離婚以後，林女傳送了「父母與子女血型之對照圖」給阿德，要求阿德去做親子鑑定，更是嗆明「那孩子跟你一點關係都沒有」。

阿德深感懷疑，於是到醫院做了親子鑑定。晴天霹靂的是，果真如林女所講，鑑定結果顯示，阿德與兒子的綜合親子指數（CPI）為0、親關機率（PP）為0％，意味著2人沒有任何關係。

阿德最終忍無可忍，將林女、劉男告上法院，並且求償代墊生活費、保母費、精神撫慰金，以及出軌的精神撫慰金等金額。苗栗地院審理後，最終則是判林女、劉男須賠償270萬餘元。

林女、劉男對此不服，提起上訴，台中高分院審理後，則判林女、劉男須賠69萬3,695元，其餘的裁判均廢棄，全案確定。

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