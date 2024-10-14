起底狗頭幫老大！女友想分手「遭綁工寮毆打」等一句話

▲刑事局中打今日召開記者會，逮捕一名南投吳姓角頭，長期控制南投砂石生意，並創立狗頭幫。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

南投縣一名吳姓角頭掌握砂石場大權，恐嚇承攬包商上百萬元，甚至被搜出藏有罕見霰彈槍。深入追查，該名吳姓角頭成立「狗頭幫」，早在4年前也曾因恐嚇集集攔河堰人員，稱「很早就想把你處理掉！」阻擋不配合車隊進入載送砂石，甚至對想分手的女友實施囚禁毆打，待女友點頭繼續交往才停手，儼然是恐怖情人。

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刑事局中打今年7月接獲報案，稱濁水溪一處邊坡工程包商遭到吳姓角頭恐嚇，並且勒索百萬錢財，吳姓角頭作風強硬，還將自己因暴力、恐嚇案上過新聞的連結，傳送給該名包商。警方得知後，立即鎖定吳姓角頭藏在南投一處工寮，8月底前往攻堅，查獲90手槍4枝、KSG霰彈槍一枝，霰彈189顆、子彈手槍56顆，依法送辦。

▲該角頭平時以瑪莎拉蒂代步。（圖／記者許權毅翻攝）



前科累累的吳姓角頭，有多次槍砲、恐嚇以及毒品等案件，甚至因殺人未遂遭南投地院通緝。判決書寫下，2020年吳姓角頭就曾恐嚇集集攔河堰管理中心外包人員許女，當時疑似通行證申請問題，吳姓角頭當場恐嚇許女，「我很早就想把你處理掉了，若不是阿毅把我擋著，你相信嗎，我會找小漢把你處理掉，小心一點。」

吳姓角頭成立狗頭幫，要求配合的車隊、司機貼上自己愛犬圖樣，其餘車隊則禁止其進入吳姓角頭承包之丘料區。2020年1月，吳姓角頭用LINE傳送訊息給一名黃姓車班頭（負責砂石車司機排班者），要與黃姓車班頭配合的司機不得進入濁水溪料區，並恐嚇「進去一部，把你砸一部」。

並無管制權力的吳姓角頭相當惡霸，對另名砂石車司機稱，「你跑XX的車，你給我迴轉出去，你要跑車趟，就去XX跟XX的車隊，不然我就要砸你的車。」

判決書寫下，同年2月，吳姓角頭的黎姓女友疑似想分手，吳一早就向女友稱「一同去收錢」，結果吳要女友坐在一處工寮內，用球棒毆打女友，再用束帶將女友給綑綁住，並要女友打電話籌措欠自己的97萬元，黎女無法籌措，才又說「願意繼續交往」這句話，吳姓角頭一聽，才又稱「其實不是要討錢，只是想繼續交往」，並剪開束帶。

上述案件經南投地方法院審理，分別依恐嚇危害安全罪、強制罪、剝奪他人行動自由罪，分別被判處2月至9月有期徒刑，均可易科罰金。