訂單備註「3要求」惹怒外送員！網見6字超反感：看了有種莫名火

▲台灣外送平台盛行，卻也出現不少消費者與外送員間的爭執。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

近幾年受到疫情影響，民眾紛紛改變餐飲消費習慣，促使外送服務蓬勃發展，不過卻也因此衍生出不少相關爭議，一名外送員透露，自己在跑單時「最討厭看到3備註」。貼文曝光後，網友紛紛認同直呼「看了很不舒服！」

一名外送員在Dcard以「外送員最討厭看到的東西」為題發文，並曬出顧客的訂單備註截圖，只見對方寫著3大點，「以下看清楚，再次提醒，1.千萬不要直接按電鈴、2.到了直接打電話，注意說話態度、3.食物和錢放3樓箱子，不用再另外告知。」

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PO文一出，網友對備註中的6個字很是感冒，「注意說話態度，這幾個字看了很不舒服」、「很像主管在跟下屬說話的感覺」、「注意說話態度，這句話很常在長輩/師長/職位高的人嘴裡聽到，所以看了有種莫名的火焰」、「讓人注意禮貌，然後自己那是什麼沒水準的表達？」、「『注意說話態度』就很一副上對下的口吻啊，看起來像是警告，換成我看了也會覺得這個人難搞」、「看到『注意說話態度』…有夠無言，這句話不管是誰看了都會不舒服吧」、「請跟謝謝都沒加，還要別人注意態度，這是什麼人類。」

不過，也有人為顧客平反，「事出必有因，說不定對方已經遇到好幾次外送員態度不好又不看備註」、「感覺是之前遇過太多沒禮貌的外送員才會這樣打，人家有講清楚總比沒講清楚好」、「我覺得沒有因就沒有果，有些外送大師就很白目喜歡按門鈴，客客氣氣打在備註還是一直按，有時候在長輩家他們看到都會反感外送碎碎唸，小孩老人如果在睡覺也怕吵到他們」、「這是想幫助外送員節省時間&節省電話費吧？」

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