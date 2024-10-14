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人妻戀上鮮肉武僧！搭車千里送炮「禪修一整晚」　用完多盒保險套

中國一名33歲的已婚國營企業女員工，8月陪孩子到少林寺參加「武術體驗班」，就此戀上了給孩子授藝的24歲鮮肉武僧。（圖／翻攝微博）

▲中國一名33歲的已婚國營企業女員工，8月陪孩子到少林寺參加「武術體驗班」，就此戀上了給孩子授藝的24歲鮮肉武僧。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日，中國武林聖地少林寺竟離奇傳出一起花邊新聞，一名33歲的已婚國營企業女員工，8月趁孩子暑假陪他到少林寺參加為期7天的「武術體驗班」，沒想到就此戀上了給孩子授藝的24歲鮮肉武僧。該名人妻9月向老公發簡訊提出想分手離婚後，還自掏腰包買火車票邀該名武僧到宜昌，2人到酒店「激烈禪修」整晚，事後還要追著這名鮮肉武僧千里送炮。女子老公不甘心一再受辱，將事件上網曝光，如今該名武僧已被少林寺開除。

綜合陸媒報導，一名楊姓男子上網爆料，表示自己與妻子結婚10年，2人育有2子。妻子在湖北省的國營水電能源企業「中國長江三峽集團公司」上班，工作穩定。而他因為工作頻繁四處出差，兩人婚後聚少離多，妻子也曾在網路上傾訴對夫妻異地生活的孤獨，以及對有人陪伴的渴望。

楊先生表示，今年8月，妻子趁孩子暑假，送他上河南省的嵩山少林寺參加為期7天的「武術體驗班」，由於孩子年紀尚小，又在寺中吃住，於是該體驗班要求學員需有家長陪同參與。沒想到妻子回來後卻像是變了人，動輒與他吵架，指責他「不夠體貼」、「給不了她情緒價值」，還照著要跟他離婚。

楊先生起初莫名其妙，後來才發現妻子在7天的少林寺生活中，與替孩子教授武術的年24歲年輕武僧有了私情，白天2人陪著孩子學習武術，晚上2人談情說愛，感情急遽升溫。武術班結束之後，妻子甚至主動出錢替該名武僧購買火車票，邀請他到湖北宜昌市遊玩，連著幾個晚上還帶著這名弟弟武僧到酒店開房「激烈禪修」。楊先生透過妻子的網路交易紀錄，還發現妻子在這幾天期間自掏腰包購買了多盒避孕套，事後還上網購買了避孕藥。

楊先生原本還想著挽救自己的婚姻，但是妻子的心早已飛走，那怕帶著孩子與他聚會，也藉機離開跑去買保險套，想著晚點離開要坐火車去武僧相會千里送炮。氣憤的楊先生憤而上網將事件公開，事件才因此曝光。

針對此事，少林寺發布公開回應，該名武僧確實是在寺內剃度，但已經離開寺內無法掌握其行蹤。少林寺己決定將該名武僧除名，並且永久禁止他再重返少林寺

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