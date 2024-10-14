建材銀行　台南文資建材銀行舊材巧手成藝術

▲台南市文化資產管理處為讓舊材整理循環至古蹟歷史建築、老屋修繕等等建築使用，於2017年成立台南文資建材銀行，除著力於收集相關老屋舊材整理再利用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化資產管理處為讓舊材整理循環至古蹟歷史建築、老屋修繕等等建築使用，於2017年成立台南文資建材銀行，除著力於收集相關老屋舊材整理再利用，亦透過加工技術將短小舊材再利用推廣至教育現場，由台南市豋錄傳統工藝保存者來帶領學生學習木工技術，將傳統工法帶入技職教育課程。

另外，舊材亦跨領域提供藝術家做為創作材料，延續舊料的故事與價值。建材銀行坐落於佳里區蕭壠文化園區旁，時有國際藝術家進駐文化園區內創作，建材銀行提供各類創作素材，也同時將材料自身的履歷、故事一併交由藝術家創作發想。過往已與奧地利、日本、加拿大、美國、法國等各國藝術家合作。

近期荷蘭藝術家盧德米拉‧羅德里格斯以17世紀的交流工具—船，海上強勁的自然力量—風，為創作元素。建材銀行除提供隆田倉庫木樑、木船零件與木料予藝術家創作外，也出借設備提供實木材料的處理，在材料、人文與技術上進行交流。

台南文資建材銀行成立至今致力於推動舊材循環再利用，除了收存舊料運用在修復工程外，亦設定為有形的物件與無形的人文歷史交流的平台也期盼能有更多的跨界合作，將舊材使用的枝枒開枝散葉。此次藝術家創作主題為雙重時間迴響，目前於蕭壠文化園區A5展館展出，展出日期也將延長到2025年2月28日止。