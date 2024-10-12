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義大利驚見「超大GG裝置藝術」！被批情趣玩具　市長忙緩頰

記者王佩翊／編譯

義大利那不勒斯市政廣場（Piazza Municipio）近日出現一座引發爭議的裝置藝術，只見一座色彩繽紛的巨型展示物豎立在廣場正中央，然而這座高達11.8公尺的巨型藝術裝置形狀卻激似人類的生殖器，上面色彩繽紛的線條甚至像是血管一般，因此也被市民痛罵，「簡直是一個巨大的情趣玩具。」對此，市長則做出回應。

根據《澳洲新聞網》報導，這座巨型裝置藝術的作者是已故藝術家加埃塔諾·佩謝（Gaetano Pesce），而這則是他生前最後的作品之一，如今展示於義大利那不勒斯市的市政廣場上。

那不勒斯市長蓋塔諾·曼弗雷迪（Gaetano Manfredi）在親自主持的儀式上正式替這個裝置藝術揭幕。雖然這座裝置藝術吸引大批遊客圍觀拍照，但卻也因為特殊外觀引發爭議。

這座神似男性性器官的巨型裝置藝術高達11.8公尺，同時被命名為「Tu si ‘na cosa grande」（意為「你真是個大東西」），而它自揭幕以來就成為網路上的熱議話題。許多網友對於在公共場合放置一個象徵男性陰莖的藝術裝置感到不滿，民眾不但認為這令人作嘔，甚至稱其為「垃圾作品」。更有人批評，政府怎麼會將一個巨大的成人玩具放在市政廣場上。

根據佩謝的創作理念，「你真是個大東西」這件作品是他對義大利即興喜劇中的經典角色「普爾奇內拉」（Pulcinella）的詮釋，該角色起源於17世紀，並成為那不勒斯的文化象徵。

在巨型陰莖裝置藝術旁，還有兩顆被丘比特箭刺穿的巨型心形裝置，內部可以發光。佩謝生前曾在Instagram上表示，設計這些作品是為了表達他對這片土地的感激之情，這裡不僅賦予他創作的靈感，還是他所愛之人的居所。

儘管如此，這件充滿爭議性的作品最終並未獲得大眾認可，民眾不但批評其噁心，更認為這與藝術「毫無關係」。

對此，現任市長曼弗雷迪則站出來替作品說話。他受訪時表示，「最初看到這件作品時，我的感受跟其他人一樣。但這件作品的創作理念是普爾奇內拉和那不勒斯人之間心靈連結的象徵。」他還補充道，既然這件作品引起大眾討論，那正說明它已經達到了它的目的。他同時也稱讚佩謝是「世界上最偉大的藝術家之一」。據悉，這件爭議作品將展示至12月19日。

 
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