歌劇「性愛、噴血」真槍上陣！　18名觀眾看到崩潰叫醫師

▲「Sancta」引發爭議，在德國的門票卻幾乎場場售罄。（圖／翻攝volksbuehne.be，下同。）



記者吳美依／綜合報導

奧地利編舞家霍辛格（Florentina Holzinger）的歌劇作品「Sancta」在德國司徒加特（Stuttgart）上演，卻讓高達18名觀眾「嚴重噁心」而接受治療，敏感內容包括「真槍實彈」的現場性愛、穿刺、大量假血與真血。

歌劇院發言人埃布林（Sebastian Ebling）證實周末3度呼叫醫生，5日的場次有8名觀眾，6日的場次則有10人接受治療。他呼籲觀眾仔細閱讀行前警語，因為這場成人限定表演可能看到「焚香、噪音、露骨性行為與性暴力」等等。

38歲的霍辛格以自由奔放、隨心所欲的表演風格聞名，她聘請的全女性演員陣容，通常會在台上部分裸露，甚至全裸演出，先前表演過現場吞劍、刺青、自慰，甚至使用鮮血「行動繪畫」（action painting）。

這次引發爭議的「Sancta」改編自德國作曲家亨德密特（Paul Hindemith）1920年代作品「聖蘇珊娜」（Sancta Susanna），描述一名年輕修女被年長修女啟發後，赤裸走上祭壇，撕掉基督身上的裹腰布，與蜘蛛相遇之後開始懺悔，於是乞求其他修女，把自己活活圍困起來，當年就因為褻瀆指控引發爭議。

「Sancta」也是霍辛格首次跨足歌劇，新創內容包括赤裸修女在溜冰，赤裸身體被釘在十字架上，以及女同志牧師帶領彌撒，5月在德國梅克倫堡（Mecklenburg）首次搬上舞台時，就因為血腥與褻瀆，遭受奧地利主教批評。不過，她此前表示，這部歌劇不是為了嘲諷，而是為了探索教會與BDSM等性癖族群之間的相似處。

儘管觀眾被嚇到噁心就醫的報導瘋傳，卻沒有嚇跑人們。在司徒加特歌劇院的剩下5場表演，以及11月在柏林人民劇院的2個場次，門票全都已經售罄。