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國際塗鴉盛會花蓮登場！　上百藝術家展現街頭文化藝術

▲▼活動主辦單位拜會市長魏嘉彥，感謝對活動的支持。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼活動主辦單位拜會市長魏嘉彥，感謝對活動的支持。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024國際街頭文化大典「風格會議」Meeting Of styles Taiwan（MOS）10月18至20日將在花蓮市溝仔尾街區登場，活動主辦單位之一的花蓮街頭文化教育推廣協會總幹事、痣男負責人黃弘舜與國防里長黃強，在9日下午拜會市長魏嘉彥，感謝對活動的支持，魏嘉彥也表示樂見年輕世代的潮流與街頭藝術為花蓮帶來新的文化撞擊。

▲▼活動主辦單位拜會市長魏嘉彥，感謝對活動的支持。（圖／花蓮市公所提供，下同）

MOS為塗鴉界的全球年度盛事，繼2022年在新北市泰山舉行，第二度來到台灣就選在花蓮，活動將聚集上百位海內外藝術家，共同在市區博愛街及南京街周邊區域進行創作，同時結合滑板、街舞、DJ、市集等各種街頭文化活動，預計將吸引千名愛好者造訪花蓮。

▲▼活動主辦單位拜會市長魏嘉彥，感謝對活動的支持。（圖／花蓮市公所提供，下同）

2024國際街頭文化大典「風格會議10月18至20日將在花蓮市溝仔尾街區登場。

黃弘舜表示，為了讓活動順利進行，主辦團隊已經在地方里長的協助下，取得塗鴉牆面所有權人的同意書，本次創作的大型塗鴉牆面包含有在0403地震後拆除的博愛街52號原址、成功街與光復街口、忠孝停車場等，希望為震後受創、觀光低迷的溝仔尾老街區帶來全新樣貌，屆時也歡迎所有花蓮鄉親一同來欣賞創作過程。

▲▼活動主辦單位拜會市長魏嘉彥，感謝對活動的支持。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼活動將聚集上百位海內外藝術家，共同進行創作。

魏嘉彥表示，街頭文化不僅是代表了年輕世代的聲音，甚至在今年也以滑板和霹靂舞等項目登上巴黎奧運，而花蓮市在歷經地震與颱風侵襲後，希望藉由更多活動為地方帶來重振的力量，也期待這些塗鴉藝術創作進而成為未來遊客朝聖打卡的地景。

▲▼活動主辦單位拜會市長魏嘉彥，感謝對活動的支持。（圖／花蓮市公所提供，下同）

本屆MOS主題環繞在「教育提升」與震後復興，活動主辦單位包含Mess-Age Taiwan塗鴉工作室，活動創辦人Manuel “Yours” Gerullis也將首度自歐洲來到亞洲出席活動。

活動詳情請洽Meeting Of styles Taiwan臉書粉絲專頁。

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