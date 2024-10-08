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中小型美術館發展策略論壇　發展地方美術多元面貌

▲台東美術館舉辦機構與地方性：中小型美術館發展策略論壇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東美術館舉辦機構與地方性：中小型美術館發展策略論壇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東美術館於10月7、8日一連兩天舉辦「機構與地方性：中小型美術館發展策略論壇」，邀請地方美術館相關專業人員共襄盛舉，在中小型美術館的發展策略中，如何突顯在地美術。文化處李吉崇處長在致詞時表示，台東的多元藝術發展是臺東美術館最重要的根基，美術館的發展策略應該和在地文化相當密切，是十分重要的。

此次論壇也邀請到新加坡國家美術館副館長辛友仁以「比較作為方法：藝術史的解殖、批判性的修復、全球南方再現的困境」為題，發表國際演講，呈現跨地方的藝術史比較方法。透過各個地方美術館的專業人員交流營運策略，前新竹市文化局局長分享小型美術館如何與地方協力，共同打造城市美術館；宜蘭美術館展覽組研究員林翰君發表研究地方藝術家與脈絡的重要性，是貫穿歷史與奠基現今美術館的寶藏。

論壇最後以共同與談的方式，在地方性、典藏發展、與資源串聯等議題，提供值得參考的策略方向，以期日後各地方美術館展現地方美術的多元面貌，在機構與地方之間向下紮根。李吉崇處長表示，臺東藝術的多元，應該讓更多觀眾看到，藝術作品也應該被欣賞，美術館就是民眾的生活館。

台東縣政府文化處指出，現正逢國內第二波美術館浪潮帶來的加劇競合關係，台東美術館作為地方美術館的重要角色，以藝術公共性拓展與地方社群的緊密關係。未來第三期館舍興建完成後，台東美術館作為地方的美術館，不僅深具發展地方美術的重任，更具推廣在地藝術的使命。

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