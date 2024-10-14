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只要一根竹籤！　1招保留炸物「酥脆口感」

▲▼營養師：油炸物少吃。（圖／Unsplash）

▲讓炸物酥脆的小妙招。（示意圖／Unsplash）

記者陳香菱／綜合報導

每次買完鹹酥雞，總是擔心到家就變軟？就有人分享了小妙招，只需要一根竹籤，就能讓炸物一路「透氣」又酥脆！不少網友表示很有用，但也有人笑回「根本不需要」，因為「邊走邊吃，一下就沒了」。

有一名網友在Threads上發文提問，「有人買完鹹酥雞也會這樣戳洞嗎？」並附上一段影片，可見他用竹籤把鹽酥雞的袋子戳上很多洞，這樣在回家的路上，比較不會軟掉。

只要把鹽酥雞的袋子用竹籤戳上很多洞，就可以保持他的酥脆度，其原理就是將熱水蒸氣排出，就不會把水氣都鎖在袋子，讓炸物表皮軟掉，這樣回家就還有脆脆的炸物可以吃。

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貼文一出，大家紛紛表示「超實用」，還有不少人分享了自己的炸物保存法，「把塑膠袋拿掉，用紙袋去裝，你會發現新大陸」、「直接拿單耳，掛在機車前面也掛提袋單耳就好」、「我都用吹風機加熱」、「氣炸鍋無敵！」

還有一派人表示「根本不需要」，「邊走邊吃到家前就吃完了」、「我買完都直接在鹹酥雞攤旁邊吃，吃完垃圾拜託店家丟掉」、「我都由上往下戳，戳到東西就剛好吃掉，到家整包剛好沒了，不怕會軟掉」。

但也有人認為，這樣會很快就冷掉了，「不會軟掉，但會涼掉…」、「軟掉和涼掉選一個」、「我是不會戳洞啦，因為蠻容易涼掉的」。

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