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買440元鹽酥雞！吃完碗底驚見「五毒補物」　網笑：貴在蜈蚣

▲▼鹽酥雞驚見炸蜈蚣。（圖／翻攝自臉書社團）

▲鹽酥雞驚見炸蜈蚣。（圖／翻攝自臉書社團）

記者許宥孺／高雄報導

有民眾昨(23日)在高雄一家鹽酥雞攤店消費，吃到快見底，才發現碗底竟有一隻被炸得酥脆的蜈蚣，不禁調侃「是滿額送嗎？」並表示已催吐。衛生局今日前往店家稽查，業者表示無法辨識食品是否是店家販售，稽查人員雖然沒有在現場發現病媒蹤跡，但至少查獲7項衛生缺失，要求業者限期改善。

「阿娘喂⋯歐麥尬⋯大風大雨來花了440，這是滿額送嗎！！？送隻柳葉魚也行呀⋯」有民眾在臉書社團Po文表示，在鳳山一家鹽酥雞店花了440元，都快吃完了才發現碗底有彩蛋，直呼：「驚呆」、「催吐」。

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▲▼鹽酥雞驚見炸蜈蚣。（圖／翻攝自臉書社團）

▲網友買鹽酥雞，快吃完才發現碗底有蜈蚣。（圖／翻攝自臉書社團）

網友看到照片，發現碗底有一隻被炸熟的蜈蚣，不禁調侃：「不惜重本送大補！Cp值很高，大推」、「哇嗚~~補ㄟ」、「太貴了吧！他把那隻也算錢了？」、「妳不知道蜈蚣是中藥的藥材很貴嗎秤重的」、「貴在那隻蜈蚣啦！」

衛生局今日派員前往店家查察，店家表示，無法辨識蜈蚣及食品是否為其烹調販售。稽查人員在現場沒發現蜈蚣、蟑螂等病媒蹤跡。

▲鹽酥雞驚見炸蜈蚣。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局今日下午前往店家稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，經查作業場所無妥善設置病媒阻隔設施、未建立冰箱溫度監測、未定期除霜、冰箱內食材未覆蓋、洗手台無洗手掛圖、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定體檢等多項缺失。稽查人員要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

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