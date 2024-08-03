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北市北投無預警停電20分鐘　台電：桿上熔絲鏈開關不良

▲▼北市北投無預警停電20分鐘　台電：桿上熔絲鏈開關不良。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲鹽酥雞店員因停電而狂流汗。（圖／記者陳瑩欣攝，下同）

記者陳瑩欣、鄒鎮宇／台北報導

台北市北投區承德路七段280巷40號旁電桿的桿線，2日深夜10時7分冒出火花，嚇得民眾通報消防局。對此，台電獲報後立即派員至現場勘查，發現是桿上熔絲鏈開關不良，立即進行更換復電。

台電表示，為工作安全於晚間10時43分停電984戶，更換桿上熔絲鏈開關，並於晚間10時53分更換妥全數送電。

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附近一間鹽酥雞攤的員工崩潰地表示，當時單子多且熱，好險停電不到20分鐘就恢復正常。

▲▼北市北投無預警停電20分鐘　台電：桿上熔絲鏈開關不良。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲▼北市北投無預警停電20分鐘　台電：桿上熔絲鏈開關不良。（圖／記者陳瑩欣攝）

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