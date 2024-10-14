蔡英文抵達捷克布拉格！　親手送上「台灣家鄉味」為留學生解鄉愁

▲蔡英文出訪捷克布拉格，與當地台灣留學生見面，更從台灣帶了零食「乖乖」與泡麵「來一客」贈送。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文於台灣時間12日晚間啟程展開歐洲出訪行程，將出席於捷克首都布拉格舉行的「公元2000論壇」（Forum 2000）並發表演說。而蔡英文今（14日）抵達後，貼出多張與當地台灣留學交流的照片，她表示，鼓勵同學，將台灣的聲音傳遞給世界，也相信台灣、捷克的關係一定會更厚實。特別的是，蔡英文更從台灣帶了「乖乖」與「來一客」泡麵，送給同學們一解鄉愁。

蔡英文於臉書貼出「出訪照片」表示，抵達捷克布拉格後，她與當地的十位台灣留學生見面、交流，在這場見面中，大家討論了台灣在全球供應鏈的角色，也關心地緣政治的議題，也有些同學跟她說，來到捷克讀書後，廚藝大為精進。

不過，曾在英國留學的蔡英文提到，歐洲進入冬天時，有一些食材的取得會比較困難，所以自己也從台灣帶了零食，還有最愛的泡麵，送給同學們一解鄉愁。

蔡英文說，每一位留學生，都是台灣走向世界的觸角，她也鼓勵同學，在攻讀專業之餘，平常也要多多結交各國的友人，將台灣的聲音，台灣的民主與友善，傳遞給全世界。

最後，蔡英文強調，自己也要謝謝各位同學們的寶貴意見，提供了在歐洲觀察的視角，讓她可以用不同的角度，看待影響台灣甚巨的議題。她也相信，有各位同學在這裡，台灣、捷克的關係一定會更厚實。

▼蔡英文出訪捷克布拉格，與當地的台灣留學生見面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）