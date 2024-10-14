　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文抵達捷克布拉格！　親手送上「台灣家鄉味」為留學生解鄉愁

▲▼蔡英文出訪捷克布拉格，與當地的台灣留學生見面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文出訪捷克布拉格，與當地台灣留學生見面，更從台灣帶了零食「乖乖」與泡麵「來一客」贈送。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文於台灣時間12日晚間啟程展開歐洲出訪行程，將出席於捷克首都布拉格舉行的「公元2000論壇」（Forum 2000）並發表演說。而蔡英文今（14日）抵達後，貼出多張與當地台灣留學交流的照片，她表示，鼓勵同學，將台灣的聲音傳遞給世界，也相信台灣、捷克的關係一定會更厚實。特別的是，蔡英文更從台灣帶了「乖乖」與「來一客」泡麵，送給同學們一解鄉愁。

蔡英文於臉書貼出「出訪照片」表示，抵達捷克布拉格後，她與當地的十位台灣留學生見面、交流，在這場見面中，大家討論了台灣在全球供應鏈的角色，也關心地緣政治的議題，也有些同學跟她說，來到捷克讀書後，廚藝大為精進。

不過，曾在英國留學的蔡英文提到，歐洲進入冬天時，有一些食材的取得會比較困難，所以自己也從台灣帶了零食，還有最愛的泡麵，送給同學們一解鄉愁。

蔡英文說，每一位留學生，都是台灣走向世界的觸角，她也鼓勵同學，在攻讀專業之餘，平常也要多多結交各國的友人，將台灣的聲音，台灣的民主與友善，傳遞給全世界。

最後，蔡英文強調，自己也要謝謝各位同學們的寶貴意見，提供了在歐洲觀察的視角，讓她可以用不同的角度，看待影響台灣甚巨的議題。她也相信，有各位同學在這裡，台灣、捷克的關係一定會更厚實。

▼蔡英文出訪捷克布拉格，與當地的台灣留學生見面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼蔡英文出訪捷克布拉格，與當地的台灣留學生見面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲▼蔡英文出訪捷克布拉格，與當地的台灣留學生見面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

ET快訊
快訊／基隆港橋式起重機「整座倒塌」！　驚人畫面曝光
力積電與日本合作破局　SBI社長氣炸痛罵「極度沒信用」
「狗頭幫」抄了！私藏火力驚人　角頭爽開瑪莎拉蒂
陸軍演「3種不尋常訊號」　李扁蔡時期都沒有
台灣富裕排名　安聯：全世界第5、亞洲第2
郭雪芙斷聯宋米秦！被問Dream girls合體「尬笑」認：
徐乃麟「缺席汪建民告別式」原因曝　私下想送奠儀遭家屬拒絕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

繼續封殺總預算？　國民黨團：等韓國瑜召開協商再決定是否付委　

國安單位：中共軍演是對全球民主國挑釁　台灣會跟國際共管風險

謝國樑守住基隆　凌濤揭「綠營3錯誤」：林右昌壞了賴清德整盤棋

國安單位：中共官方大量發布馬英九言論　合理化聯合利劍B軍演

蔡英文抵達捷克布拉格！　親手送上「台灣家鄉味」為留學生解鄉愁

賴清德原派陳建仁任APEC代表！遭北京施壓被拒　傳改派施振榮

爆台鐵砸4.8億裝「遮斷器」僅完成28％　黃國昌：8個月發生104次異常

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

北檢稱沒問周榆修「為何退民進黨」　黃國昌：公然說謊已不是第一次

共軍今晨宣布圍台軍演　民進黨團：賴清德談和平、中國卻秀肌肉

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

繼續封殺總預算？　國民黨團：等韓國瑜召開協商再決定是否付委　

國安單位：中共軍演是對全球民主國挑釁　台灣會跟國際共管風險

謝國樑守住基隆　凌濤揭「綠營3錯誤」：林右昌壞了賴清德整盤棋

國安單位：中共官方大量發布馬英九言論　合理化聯合利劍B軍演

蔡英文抵達捷克布拉格！　親手送上「台灣家鄉味」為留學生解鄉愁

賴清德原派陳建仁任APEC代表！遭北京施壓被拒　傳改派施振榮

爆台鐵砸4.8億裝「遮斷器」僅完成28％　黃國昌：8個月發生104次異常

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

北檢稱沒問周榆修「為何退民進黨」　黃國昌：公然說謊已不是第一次

共軍今晨宣布圍台軍演　民進黨團：賴清德談和平、中國卻秀肌肉

「最美地下街」客單飆6000元！年輕人看球、追星新據點　明年串連2區更好逛

竹市最大場秋季校園徵才博覽會　10／16釋出逾5千職缺

國際關注中共軍演　彭博專欄作家：唯一戰爭挑起者是中國

《黑白大廚》邀請「白腫圓老師」評分　兔兔埋頭嗑網笑：評審很餓

「借我1億⋯」《認哥》班底李陳鎬欠債不還　防彈Jimin、李壽根都受害

聽蕭敬騰告白落淚！衛斯理問妻「來世如何找妳」朱芯儀反應網笑炸

竹市小小策展人校園實踐專業　跨縣市成果展大放異彩

繼光香香雞「香香奶辣腿丁」新上市！酥炸雞肉裹滿奶辣醬超罪惡

健保愛心專戶清償289萬欠費！　台北91戶弱勢家庭受惠

社子島單車步道旁驚見男性浮屍　嚇壞晨運民眾！身分待查

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

迎戰大罷免潮　藍黨團：將罷免不適任綠委反制

快訊／賴清德早上召開國安高層會議　下令掌握中共聯合利劍B軍演

謝國樑贏了？　律師舉「他」為例：是福是禍很難說

媒體人：林右昌不必再想選其他直轄市

基隆市長罷免投票「不同意過半」　拆樑團體宣布行動失敗

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　國防部：強烈譴責不理性挑釁行為

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

賴清德主持國安高層會議畫面曝光！　邱義仁、傅棟成也與會

謝國樑保住位置　林右昌：基隆將質變

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　軍方：截至8點偵獲共機25架次

分析／罷樑只是暖身！　綠營明年不排除遍地開花掀「大罷免時代」

10天前國安已預告「中共利劍B軍演」　軍方釋影片！文宣戰迎敵

黃國昌：老共憑什麼對台發動軍演？

翁曉玲提案刪中國人繼承遺產200萬門檻　林楚茵：是要拖累台灣嗎？

更多熱門

相關新聞

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

前總統蔡英文應捷克「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請，於台北時間12日晚間啟程，昨（13日）蔡英文則「貼出照片」表示，已抵達歐洲拜訪台灣的朋友。但眼尖網友發現，照片中蔡英文竟是自己手提著公事包，讓網友直呼「真的沒有什麼架子，這不是隨扈的工作嗎」。

捷媒：蔡英文將和捷克總統會面

捷媒：蔡英文將和捷克總統會面

蔡英文訪英被迫延後？　王定宇：未來仍可以期待

蔡英文訪英被迫延後？　王定宇：未來仍可以期待

民調揭：日本人最討厭台灣交通！　鄧麗君知名度遠勝3任總統

民調揭：日本人最討厭台灣交通！　鄧麗君知名度遠勝3任總統

蔡英文啟程訪歐　行程曝光「傳達台灣人民堅定信念」

蔡英文啟程訪歐　行程曝光「傳達台灣人民堅定信念」

關鍵字：

蔡英文前總統捷克留學生公元2000論壇布拉格乖乖來一客

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

快訊／國台辦實施懲戒！台獨名單再新增3人　

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面