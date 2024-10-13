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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文訪英被迫延後？　王定宇：未來仍可以期待

▲民進黨總統候選人賴清德新莊造勢，總統蔡英文助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統蔡英文展開訪歐行，各界關注英國是否也在出訪名單中，但英國媒體《衛報》報導，指英國政府考量外交大臣拉米（David Lammy）下周將訪中，為避免激怒中方，要求蔡英文延後訪英。民進黨立委王定宇指出，這趟就算沒有去英國，未來仍是可以期待的。

王定宇說，蔡英文任內台歐的關係持續升溫，特別是在傳統的西歐大國以外，都有相當密切的往來，作為卸任總統，第一次出國訪問來到歐洲，對於幫助我國外交狀況非常有意義。

王定宇指出，蔡英文訪歐，到英國絕對是值得考慮的，除了求學熟識當地，擔任總統的時候，蔡英文也跟英國密切，未來出訪絕對不會遺漏，雖有政治上的原因、打壓，但這些不正常的東西不會長久影響，祝福蔡英文此行平安，多多在國際上讓台灣被看見，對台灣是非面、有助益的事。

蔡英文13日凌晨已啟程訪歐。她表示，自己要向台灣在歐洲的朋友們，傳達台灣人民堅定守護民主、自由的信念，持續深化台歐關係，訪歐期間，會出席捷克「公元2000論壇」 （Forum 2000），並發表演說分享台灣的民主經驗，也會結合在國際上理念相近夥伴的力量，共同面對世界嚴峻的挑戰。

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