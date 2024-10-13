　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民調揭：日本人最討厭台灣交通！　鄧麗君知名度遠勝3任總統

▲台灣交通問題大。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣交通問題大。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

日本媒體人矢板明夫最近成立的印太戰略智庫，透過民調公司進行「日本人對台灣及台海問題的認知」的民意調查，結果顯示超過7成的日本民眾認為台灣是獨立國家，高達半數受訪者認為兩岸未來10年內不會發生戰爭。此外，過半日人認為「最能代表台灣的名人」是已故歌手鄧麗君，遠高過前總統李登輝、蔡英文與現任總統賴清德。

矢板明夫在臉書上分享民調結果，調查於9月21日進行，受訪者來自東京、大阪、札幌、仙台、橫濱、名古屋、神戶和福岡等8個主要城市，年齡層偏高，採用市話訪問，共有超過3000位18歲以上的有效受訪者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

調查顯示，71.2％的受訪者認為台灣是一個獨立國家，僅8.2％認為台灣是中國的一部分。至於台海局勢，50％受訪者認為未來10年內兩岸不會發生戰爭，23.6％則認為戰爭有可能發生；此外，71.1％的受訪者支持日本與台灣建立正式的外交關係，僅5.3％反對，另有23.6％認為日台關係應該保持一定距離。

在「最能代表台灣的名人」方面，53.8％的受訪者選擇了鄧麗君，顯示她在日本的影響力仍深遠。其次是前職棒選手郭泰源，支持率達18.6％，前總統李登輝則以16.7％位居第三，現任總統蔡英文的支持率為7％，而賴清德則為4％。

矢板明夫表示，若調查改為手機訪問，蔡英文和賴清德的知名度可能會提高一些，但由於台灣的政治人物主要出現在國際新聞中，相較之下，鄧麗君與郭泰源在日本的綜藝節目和體育比賽中曾頻繁亮相，因而日本人對他們更為熟悉，這也反映出台日民間交流的重要性。

此外，台灣在日本遭遇天災時的援助，經常成為日本人提及的話題。在這次民調中，31.4％的受訪者表示，這是他們喜歡台灣的原因。另有33.4％的人表示他們喜歡台灣因為台日兩國地理接近，22％的受訪者認為台灣人親切、7.1％認為台灣人有禮貌，還有6.1％選擇台灣的美食作為喜歡台灣的理由。

至於日本人最不喜歡台灣的地方，53.8％的受訪者指出台灣的交通混亂，其他不滿意的因素還包括物價高和空氣污染。

ET快訊
國道2死恐怖車禍畫面曝！乘客噴飛「頭顱破裂」腦漿四溢
快訊／蔡英文深夜突發聲：我已啟程
快訊／竹北健身教練虐2幼童　鄉民私刑正義砸他開的飲料店

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民調揭：日本人最討厭台灣交通！　鄧麗君知名度遠勝3任總統

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

可能還有颱風　最新預測曝

凡士林不能當潤滑劑！泌尿醫曝戴保險套「5行為」超母湯

快訊／孫安佐奮戰畫面曝光！滿臉血遭裸絞吞敗

快訊／狄鶯快看！孫安佐頭部中多拳「鼻子以下都是血」

搬新家發現「鄰居門窗全封死」！一票人狂勸：趕快搬走

停車禮讓行人就送你一段舞！熱舞弟剛跳5秒　馬上被姊姊拖走

首屆華航馬拉松星光夜跑登場　萬人齊聚盛大開跑

對中華民國沒感情又拿千萬補助　黃揚明罵楊大正：拿錢還嫌髒

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

日H級網美macca狂晃超兇身材　來台玩交友軟體...公開理想型

屏東鬥毆1死3傷！「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　腹部遭砍腸外露亡

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

民調揭：日本人最討厭台灣交通！　鄧麗君知名度遠勝3任總統

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

可能還有颱風　最新預測曝

凡士林不能當潤滑劑！泌尿醫曝戴保險套「5行為」超母湯

快訊／孫安佐奮戰畫面曝光！滿臉血遭裸絞吞敗

快訊／狄鶯快看！孫安佐頭部中多拳「鼻子以下都是血」

搬新家發現「鄰居門窗全封死」！一票人狂勸：趕快搬走

停車禮讓行人就送你一段舞！熱舞弟剛跳5秒　馬上被姊姊拖走

首屆華航馬拉松星光夜跑登場　萬人齊聚盛大開跑

對中華民國沒感情又拿千萬補助　黃揚明罵楊大正：拿錢還嫌髒

八點檔女神陷身材焦慮！吳婉君演農婦放肆吃　曬腹肌辣照認：崩盤了

AKB48 Team TP赴日本朝聖基地　竟被當地人認出！

民調揭：日本人最討厭台灣交通！　鄧麗君知名度遠勝3任總統

客點20多杯飲料　「1人顧超商」卻被說：怎樣不高興喔

愛馬仕第一瓶西普調香水花10年打造　調香師：一旦愛上你會終生都愛它

學生勒死貓「玄大應立即開除」　釋昭慧駁：酸民邪惡不輸虐貓惡棍

好多人生病！　醫提醒做3事

限今天！全聯「家家購物節」300商品破盤價　美妝、3C家電最低36折

台灣首例！　東生華體液次世代基因檢測通過衛服部核准

乾杯Q3營收寫同期次高　聯發國際9月營收月增7％

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

搬新家發現「鄰居門窗全封死」　網勸：快搬

快訊／4縣市大雨特報　一路下到入夜

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

擁41萬成員！嘉義最大FB社團「嘉義綠豆大小事」被滅

被停車禮讓！路人弟「獻上感謝舞」慘遭姊姊拖走

對國家沒感情又拿補助　黃揚明再罵楊大正

今天發錢了！32萬人可領3千元

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

愛愛別用凡士林！泌尿醫曝保險套5行為超NG

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

可能還有颱風　最新預測曝

更多熱門

相關新聞

蔡英文啟程訪歐　行程曝光「傳達台灣人民堅定信念」

蔡英文啟程訪歐　行程曝光「傳達台灣人民堅定信念」

前總統蔡英文今（13日）凌晨表示，自己已經啟程前往捷克等歐洲國家，向台灣在歐洲的朋友們，傳達台灣人民堅定守護民主、自由的信念，持續深化台歐關係。蔡英文此行也將造訪比利時布魯塞爾，創下台灣卸任元首拜訪歐盟總部首例。

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

接見廖達琪　林佳龍：盼能帶領民主基金會持續拓展國際空間

接見廖達琪　林佳龍：盼能帶領民主基金會持續拓展國際空間

英國憂激怒北京盼蔡英文延後訪問　蔡辦回應：會在適當時機去訪

英國憂激怒北京盼蔡英文延後訪問　蔡辦回應：會在適當時機去訪

國慶演說後　陸預告對台採取進一步措施

國慶演說後　陸預告對台採取進一步措施

關鍵字：

矢板明夫鄧麗君賴清德蔡英文李登輝

讀者迴響

熱門新聞

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

台歌仔戲團大馬演出遭逮　劇團：溝通中

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

西班牙男涉詐10億躲台灣！警拿他沒轍

搬新家發現「鄰居門窗全封死」　網勸：快搬

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

快訊／4縣市大雨特報　一路下到入夜

騎車慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹變植物人

陸軍333旅士兵砍死海陸中士！八軍團回應

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

更多

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面