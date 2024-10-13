民調揭：日本人最討厭台灣交通！　鄧麗君知名度遠勝3任總統

▲台灣交通問題大。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

日本媒體人矢板明夫最近成立的印太戰略智庫，透過民調公司進行「日本人對台灣及台海問題的認知」的民意調查，結果顯示超過7成的日本民眾認為台灣是獨立國家，高達半數受訪者認為兩岸未來10年內不會發生戰爭。此外，過半日人認為「最能代表台灣的名人」是已故歌手鄧麗君，遠高過前總統李登輝、蔡英文與現任總統賴清德。

矢板明夫在臉書上分享民調結果，調查於9月21日進行，受訪者來自東京、大阪、札幌、仙台、橫濱、名古屋、神戶和福岡等8個主要城市，年齡層偏高，採用市話訪問，共有超過3000位18歲以上的有效受訪者。

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調查顯示，71.2％的受訪者認為台灣是一個獨立國家，僅8.2％認為台灣是中國的一部分。至於台海局勢，50％受訪者認為未來10年內兩岸不會發生戰爭，23.6％則認為戰爭有可能發生；此外，71.1％的受訪者支持日本與台灣建立正式的外交關係，僅5.3％反對，另有23.6％認為日台關係應該保持一定距離。

在「最能代表台灣的名人」方面，53.8％的受訪者選擇了鄧麗君，顯示她在日本的影響力仍深遠。其次是前職棒選手郭泰源，支持率達18.6％，前總統李登輝則以16.7％位居第三，現任總統蔡英文的支持率為7％，而賴清德則為4％。

矢板明夫表示，若調查改為手機訪問，蔡英文和賴清德的知名度可能會提高一些，但由於台灣的政治人物主要出現在國際新聞中，相較之下，鄧麗君與郭泰源在日本的綜藝節目和體育比賽中曾頻繁亮相，因而日本人對他們更為熟悉，這也反映出台日民間交流的重要性。

此外，台灣在日本遭遇天災時的援助，經常成為日本人提及的話題。在這次民調中，31.4％的受訪者表示，這是他們喜歡台灣的原因。另有33.4％的人表示他們喜歡台灣因為台日兩國地理接近，22％的受訪者認為台灣人親切、7.1％認為台灣人有禮貌，還有6.1％選擇台灣的美食作為喜歡台灣的理由。

至於日本人最不喜歡台灣的地方，53.8％的受訪者指出台灣的交通混亂，其他不滿意的因素還包括物價高和空氣污染。