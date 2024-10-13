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捷克媒體：蔡英文將和捷克總統與參、眾議長會面

▲▼前總統蔡英文出席國慶大典。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲前總統蔡英文將和捷克總統帕維爾（Petr Pavel）會面。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

文／中央社

前總統蔡英文將在14日出席捷克公元兩千論壇並發表演說。捷克媒體Reflex報導，蔡英文將和捷克總統帕維爾、參議院議長維特齊，以及眾議院議長艾達莫娃會面。

捷克媒體Reflex報導，中國與捷克因台灣問題再次展開外交交鋒。前總統蔡英文於週末抵達捷克首都布拉格，並在公元兩千論壇（Forum 2000）發表演講。北京長期對蔡英文不滿，認為她支持台灣獨立。

Reflex指出，雖然這是非正式訪問，捷克仍給予蔡英文高規格接待，且蔡英文將和捷克總統帕維爾（Petr Pavel）、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、眾議院議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）會面。中國一如往常表達抗議。

據Reflex的消息，捷克總統帕維爾將在今年的公元兩千論壇期間與蔡英文會面。帕維爾在去年當選總統後，曾與蔡英文進行15分鐘的電話會談，此舉引發中國抗議，而台灣則稱之為「外交突破」。

捷克總統帕維爾表示，中國是重要的貿易夥伴，但同時也是安全威脅。但另一方面，捷克也與大多數國家一樣，奉行「一中政策」，承認中國的地位，未承認台灣為主權獨立國家。

報導指出，捷克參議院議長維特齊和眾議院議長艾達莫娃也將與蔡英文會面。這並非他們第一次會談，這兩位捷克政要曾在台灣受到熱烈歡迎，維特齊於2020年訪台，艾達莫娃則於2023年3月訪台。這幾次訪問同樣引發中國的批評，中國甚至曾公開威脅維特齊。

中國大陸國台辦9日以發言人朱鳳蓮名義聲稱，民進黨政府「打著各種幌子進行『台獨分裂活動』，欺騙國際社會」。

朱鳳蓮宣稱，「無論他們說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了『台獨是絕路的命運』，無助於台海地區的和平穩定和台灣同胞利益福祉」。

朱鳳蓮說，敦促有關國家恪守一個中國原則，慎重處理台灣議題，不向「台獨分裂勢力」發出錯誤訊號，不為其散布「台獨分裂謬論」提供任何平台。

與前捷克總統澤曼（Miloš Zeman）多年來對中共的友好態度不同，現任捷克政府對北京採取不同的外交方針，對台灣更友善，儘管並未正式承認台灣獨立。

報導指出，捷克正準備重新審視與中國的關係。捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）將在11月7日向眾議院外交委員會報告未來計劃。眾議院外交委員會早在兩年多前，就呼籲政府退出中國與中東歐國家合作的「14+1」，認為此並未給捷克帶來任何重大利益，反而是中國推動單方面利益的工具。

「14+1」於2012年4月成立，利帕夫斯基已公開表明這個合作缺乏實質內容或未來發展。立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞皆已退出。

捷克與台灣的關係不僅限於政治領域。台灣是捷克的重要投資者之一，雙方也在科技、文化、教育領域展開多項合作，華航也在去年7月開啟台北與布拉格直航。

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