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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文曬出訪捷克照！　網友見「1舉動」驚呼：沒了總統架子

▲▼蔡英文出訪捷克。（圖／翻攝x／蔡英文）

▲前總統蔡英文出訪捷克，手提黑色包包。（圖／翻攝x／蔡英文）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文應捷克「公元2000論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請，於台北時間12日晚間啟程，昨（13日）蔡英文則「貼出照片」表示，已抵達歐洲拜訪台灣的朋友。但眼尖網友發現，照片中蔡英文竟是自己手提著公事包，讓網友直呼「真的沒有什麼架子，這不是隨扈的工作嗎」。

蔡英文12日晚間搭機前往捷克，訪歐期間將出席捷克「公元2000論壇」（Forum 2000），根據議程，今年以「證明民主的決心與韌性」（Proving Democracy's Resolve and Resilience）為題，並針對正瀕臨崩潰的全球秩序、脆弱的民主、民主與科技、烏克蘭論壇及區域所關注的重點領域進行研討，蔡英文也將於論壇發表演說，分享台灣民主經驗。

蔡英文13日於社群平台X貼出「出訪照片」表示，今天，她已抵達歐洲拜訪台灣的朋友，並加強跟其他民主國家之間的關係，很高興第一站來到捷克，這是台灣在歐洲最堅定的夥伴之一。

特別的是，有眼尖網友發現照片中，蔡英文下車時，竟是自己提著黑色公事包，讓網友直言「前總統真的沒有什麼架子，這不是隨扈的工作嗎」？另外，也有許多網友呼籲蔡英文，應該對中共今日展開的「聯合利劍－2024B」軍演一事回應。

▼前總統蔡英文出訪捷克。（圖／翻攝x／蔡英文）

▲▼蔡英文出訪捷克。（圖／翻攝x／蔡英文）

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