警察面前闖紅燈！26歲女毒蟲衝上國道還逆向　撞警車狂飆50公里

▲巫姓女毒蟲拒絕攔查，開車狂飆上國道還逆向，被警方攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園分局一輛警車今（14）日凌晨2時許在停等紅燈時，26歲的巫姓女子突然駕車從警車面前闖紅燈，警車試圖攔查，不料巫女展開飆仔模式，一路從林園、小港、鳳山、三民等區繞路逃逸，還開上國道10號，最後在國道3號逆向走路肩，撞上圍捕的警車才被攔下，狂飆超過50公里。

警方最後破窗並將巫女拉下車，並在車內發現安非他命1小包（含袋重0.2公克）、安非他命吸食器2組，全案調查後依涉嫌公共危險（危險駕車行為）、妨害公務、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

▲警車在圍捕過程中發生碰撞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

林園分局忠義派出所員警14日凌晨2時40分許，在大寮區鳳林一路停等紅燈時，見一部自小客車由右側同向闖紅燈，員警發現後隨即鳴警笛欲予以攔查。

闖紅燈的車輛見巡邏車企圖逃避，不但拒絕停車，仍持續蛇行、闖紅燈等違規行為，沿途行駛大寮區新厝路、小港區大坪路、鳳山區建國路、三民區民族路、最後行駛上國道，員警立即通報國道警察協助攔查，該車至國道3號北上田寮地磅站時，突然迴轉逆向行駛國道路肩一路往南，後與忠義派出所巡邏車發生碰撞，最後在國道3號北向378.8公里處與國道五大隊田寮分隊順利將該車攔下，巫姓女子在市區和國道狂飆超過50公里，所幸沒有造成其他人、車損傷。