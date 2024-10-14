爆台鐵砸4.8億裝「遮斷器」僅完成28％　黃國昌：8個月發生104次異常

▲立委黃國昌出席台灣民眾黨團「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

2020年4月台鐵發生屏山巷事故，導致3節車廂出軌、4人受傷，台鐵為強化平交道安全，斥資4.8億採購1424套「遮斷器」。立院民眾黨黨團總召黃國昌14日上午踢爆，原訂今年8月要全數安裝「遮斷器」完畢，但目前進度僅裝了392套，且軟體還在調整中，致使裝在花蓮、彰化電務段的352套在8個月發生104次異常，導致彰化電務段根本不想再裝。

民眾黨團14日上午召開「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會，由總召黃國昌、立委麥玉珍和林國成出席。黃國昌表示，今有邀請交通部跟台鐵相關負責人到交通委員會備詢，但因詢答過程無法完整說明，所以先召開記者會讓外界了解脈絡。

黃國昌提及2020年4月10日屏山巷平交道重大鐵道事故，平時若有火車要經過平交道，就會有桿子放下來阻止民眾、汽車行駛在平交道上，而控制桿子的機器稱為「遮斷器」，倘若桿子無法順利放下來，理應發出警告訊號通知火車司機；但當年桿子沒放到水平位，司機也沒收到警告訊號，造成3節車廂出軌、4人受傷，實際損失超過新台幣2億元。

黃國昌指出，當時運安會稱平交道遮斷桿未達⽔平定位時，無法⾃動啟動平交道告警燈⽰警及列⾞防護無線電警報，因此台鐵2021年斥資4.8億採購1424套「遮斷器」，由至鴻科技股份有限公司得標，原本預期今年8月全數完成，結果目前實際進度僅28％、只裝了392套，且決標超過3年軟體仍「尚在調整中」。

黃國昌稱，更嚴重的問題是，在花蓮、彰化電務段新裝設的352套遮斷器，從2023年12月至2024年7月這短短8個月，就至少發了104次異常。

麥玉珍舉例，包括「異常告警」、「輸入電源異常遮斷桿放下無法舉升」、「遮斷桿下降與車子碰撞無法舉升」、「無故升降」、「電壓異常遮斷桿自動降下」、「自動下降逾時」、「充電機異常導致電池持續放電遮斷桿無法舉升」等故障，甚至還有出現「壁虎爬入主機板導致燒毀」、「螞蟻造成電路板短路」等荒誕故障，嚴重影響乘客的人身安全，台鐵歷次的檢討究竟檢討了什麼？

黃國昌批評，由於新採購的遮斷器品質太差，導致彰化電務段根本就不想再裝設，面對廠商不斷遲延、設備不斷故障，台鐵除了開會，根本拿廠商沒轍；至於這樣的廠商當初為何可以得標，又是如何檢核？向台鐵索資發現，該廠商2021年3月第一次檢核資格時並未通過，是到2021年5月才通過，這樣過水式的檢核，難道是把乘客安全當成兒戲？過去七年前開廠商一共取得台鐵37億的標案，如何解決問題，台鐵不能等閒視之。

林國成強調，人為疏失比天災還可怕，交通安全更可能導致家破人亡。針對此次出狀況的遮斷器係使用前瞻基礎計畫建設的預算，林國成感到非常奇怪，怎麼只要跟前瞻有關的工程設備，功能都如此不前瞻？台鐵如何改進，讓乘客及員工都能更為安全，是政府與台鐵共同的責任。