北檢稱沒問周榆修「為何退民進黨」　黃國昌：公然說謊已不是第一次

▲立委黃國昌出席台灣民眾黨團「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

立院民眾黨團總召黃國昌日前指稱，民眾黨秘書長周榆修接受調查局偵訊時，被問到「為何退出民進黨？」北檢13日澄清，是周被問到何時加入民眾黨時，主動陳述為何退出民進黨。對此，黃國昌14日回應，北檢公然說謊已不是第一次，等偵查終結後，所有偵訊錄影帶都可以調，一定會按照法定程序要北檢解釋清楚。

民眾黨團14日上午召開「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會，黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委林國成親自出席。

會後，針對北檢澄清沒詢問周榆修「為何退民進黨」？黃國昌表示，台北地檢署從第一天去搜民眾黨中央黨部時，自己就公開請教過「憑什麼去搜中央黨部」，當時北檢稱是搜柯文哲辦公室，但民眾黨中央黨部根本就沒柯辦，等到民眾黨將所有影像秀出來，發現北檢在公共區域翻箱倒櫃，「台北地檢署公然說謊，已經不是第一次」。

黃國昌批評，整個偵訊過程中，台北地檢署到底是在做政治偵防，還是刑事調查？現在還在偵查階段，「沒關係，我就看你怎麼搞！等到偵查終結以後，當初所有偵訊錄影帶全都可以調，請台北地檢署把所有偵訊影帶保管好，不要又出現幾分鐘消失」。

黃國昌強調，荒腔走板的事情不是只有這件而已，「我已經說過，等偵查終結時，按照法定程序，我們一定會要台北地檢署解釋清楚」。