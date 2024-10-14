「AI人工智慧最新浪潮」新書上市　孫大千停不下來一年兩本著作在創新科技領域發光





▲孫大千發表第二本AI著作：「AI人工智慧最新浪潮」。（圖／翻攝孫大千臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

前立委、現任中信金融管理學院科技金融研究所教授孫大千於14日推出了他個人第二本介紹AI技術和概念的專書—「AI人工智慧最新浪潮—停不下來的列車」，這是孫大千在今年內完成的第二本與AI科技相關的書籍，金仁寶集團董事長許勝雄也特地親自寫序推薦。

孫大千表示，由於AI發展的速度實在是太快速，可能再過幾個月的時間，他今年四月出版的第一本AI書籍中的內容恐怕就會成為發展歷史了。事實上，從今年四月底到現在，人工智慧領域又有許多重大的突破，就好像是一輛停不下來的列車，而我們必須加快腳步，才可以跟上潮流。

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孫大千此次所撰寫的第二本AI專書「AI人工智慧最新浪潮—停不下來的列車」，內容分為三部分，其中，第一部分是關於今年人工智慧發展的最新技術和概念；第二部分是對於各大科技巨擘所發展的多模態大模型的介紹；第三部分則是談到人工智慧大模型與數位裝置的結合，包含了手機、筆電、眼鏡、汽車與機器人。

孫大千強調，隨著大模型不斷升級，以及人工智慧大模型與人形機器人的完美結合，在可預見的未來，或許每一個人都會擁有一個屬於自己的AI助理、每一個家庭都會有家庭智能機器人來負責打掃洗衣、煮菜燒飯以及陪伴長輩、每一個工廠裡都會有大量的工廠智能機器人協助人類一起工作，甚至有很多危險、辛苦和髒汚的工作都會由智能機器人來為人類代勞，補足因為少子化所產生的勞動力缺口。另外，每一間醫院的病房裡可能也會有醫療智能機器人負責看護復健，減輕醫護人員的負擔；街道馬路上的大眾運輸工具都將由無人自動駕駛的人工智慧系統來服務。

不過，孫大千也提醒，當戰場上充斥著戰鬥機器人、無人飛機、無人船艦和無人潛艇，而指揮官的角色也由原本的人類換成了人工智慧時，人類的生死存亡也進入了倒數時刻；如何約束各國將人工智慧毫無限制的投入軍工產業以及防止人工智慧系統取得戰爭機器的主導權，將是人類是否能夠避免被終結的關鍵挑戰。

對於近來受到外界討論「AI會不會泡沫化？」的話題，孫大千也指出，他可以斬釘截鐵的告訴大家，AI不但不會泡沫化，還會不斷地加速前進，「AI就像是一台高速行駛的列車，你只要稍微遲疑一下，就會錯過這班列車」，而一旦錯過，不管你在後面如何奮力狂奔，都再也趕不上。