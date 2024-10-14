　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海底撈上演「武松打虎」！　陸正妹網紅不滿遭侮…怒毆嗆聲男

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一海底撈門市近日發生一起顧客互毆的事件。一名自稱「香港大律師」的男子對著隔壁桌不斷出言挑釁，並說出帶有侮辱性的言詞，惹得對方暴怒。其中一名女子氣得將該名「香港大律師」狠壓在地，暴打一頓。相關畫面讓網友直呼，經典復刻「武松打虎」。

▲不少網友指出，該畫面與經典名著《水滸傳》中的「武松打虎」一模一樣。（圖／翻攝自微博）

▲不少網友指出，該畫面與經典名著《水滸傳》中的「武松打虎」一模一樣。（圖／翻攝自微博）

多名網友上傳一段在海底撈的影片，並指出，該名自稱「香港大律師」的男子先是不斷騷擾隔壁桌的美女，搭訕未果後，開始出言辱罵湖南人，甚至拿起菜往對方的身上丟去，最終導致雙方大打出手。

影片顯示，穿著抹胸平口上衣的黑長髮女子，氣得將白衣男子壓在地上，連甩了好幾個巴掌。男子來不及反擊，又被對方抓著頭髮，拖行至一旁，繼續遭到毆打。一旁的友人們試圖阻止，卻無法攔住女子的怒火。

▲▼姜顏痛毆男子。（圖／翻攝自微博）

▲▼姜顏痛毆男子。（圖／翻攝自微博）

▲▼姜顏痛毆男子。（圖／翻攝自微博）

▲姜顏在海底撈門口痛毆男子。（圖／翻攝自微博，上同）

事發後，有網友發現，該名痛毆「香港大律師」的女子是一名跨性別網紅「姜顏」。

姜顏表示，該名男子當時不斷批評，湖南人很窮等，充滿侮辱性的言詞，她憤怒之下才痛毆對方，「還敢地域黑我們湖南人，真的是不怕死，香港的你來，我們尊重你，但是想要騎在我們長沙人身上拉屎，不好意思，等待你的結果就是這個下場。」

▲▼陸跨性別網紅姜顏。（圖／翻攝自抖音）

▲▼陸跨性別網紅姜顏。（圖／翻攝自抖音）

▲▼陸跨性別網紅姜顏。（圖／翻攝自抖音）

▲陸跨性別網紅姜顏。（圖／翻攝自抖音，上同）

姜顏還強調，自己身為跨性別者，屬於LGBT群體，「我就算變成女人了，只要國家需要，我也可以立刻出現。」

ET快訊
搶博愛座衝突！短髮女遭阿北硬擠　伸腳反擊
LIVE／共軍軍演海警船闖我水域！　「殯葬界蔡依林」控角頭強
快訊／圍台軍演畫面曝！　巡防艇並肩航行
快訊／解放軍圍台軍演！金門雷達驚見小型目標　竟是偷渡客
大罷免潮！國民黨團宣告：將罷免不適任民進黨立委反制
「茶葉罐藏2萬美元」　前交長郭瑤琪涉賄判8年確定
史上首次！陸對台軍演模擬「要港要域封控」　紅圈標示6港口
快訊／大谷翔平得點圈發威！　道奇9:0完封大都會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

余茂春：「圍台軍演」是19世紀霸權行為　將自己孤立於國際社會

配合軍演！陸央媒軍媒齊發聲　批賴「新兩國論」宣揚分裂主張

史上首次！陸對台軍演模擬「要港要域封控」　紅圈標示6個港口

海底撈上演「武松打虎」！　陸正妹網紅不滿遭侮…怒毆嗆聲男

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

選清晨突襲宣佈「圍島軍演」　陸軍事專家：「全天候」實戰氛圍更濃

配合利劍軍演！陸海警新路線「首次完整環台」　按一中原則管控執法

解放軍展開圍台軍演　陸委會譴責：無視我政府善意！

快訊／中共圍台軍演破200萬人觀看直播！

解放軍圍台軍演區域3次比較圖曝！　嗆「挑釁越甚勒得越緊」

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

余茂春：「圍台軍演」是19世紀霸權行為　將自己孤立於國際社會

配合軍演！陸央媒軍媒齊發聲　批賴「新兩國論」宣揚分裂主張

史上首次！陸對台軍演模擬「要港要域封控」　紅圈標示6個港口

海底撈上演「武松打虎」！　陸正妹網紅不滿遭侮…怒毆嗆聲男

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

選清晨突襲宣佈「圍島軍演」　陸軍事專家：「全天候」實戰氛圍更濃

配合利劍軍演！陸海警新路線「首次完整環台」　按一中原則管控執法

解放軍展開圍台軍演　陸委會譴責：無視我政府善意！

快訊／中共圍台軍演破200萬人觀看直播！

解放軍圍台軍演區域3次比較圖曝！　嗆「挑釁越甚勒得越緊」

百元剪髮「賺什麼？」　網曝1關鍵：答案就在那

對中共軍演表達遺憾　國民黨籲民進黨回歸憲法「改善兩岸關係」

安溥登打狗祭又遭炎上！楊大正7分鐘喊話歌迷：失望就轉身別出征

鳴日號漏掛車廂「交通部不知情」　台鐵究責：至少3人有疏失

巫苡萱扮廚師玩諧音梗成功「除獅」！　樂天逆轉勝利血洗統一獅

男院子遭9隻比特犬包圍咬死　警到場目睹「惡犬還在拖屍」擊斃

今年秋冬妳需要「斗篷」！漆亮材質帥氣逼人　柔軟面料變仙女

快訊／新北休旅車失控！男騎士挨撞失去意識　多輛機車遭波及

淡水輕軌旁車禍！休旅車搶快左轉　對向賓士遭撞退到軌道上　

輕縱失能校長苦了無辜師生　教育部到底罰了誰？

大陸熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

快訊／中共圍台軍演破200萬人觀看直播！

陸生物科技公司集體中毒　已7死4傷

配合利劍軍演！陸海警新路線「首次環台」

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

解放軍圍台軍演區域3次比較圖曝！　嗆「越勒越緊」

選清晨突襲宣佈「圍島軍演」 陸軍事專家：「全天候」實戰氛圍更濃

史上首次！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

陸水族館放人造鯨鯊！遊客入場看假魚

解放軍圍台軍演　陸委會：破壞台海現狀

陸女子花光積蓄！爆買直銷保健品　餵父親20包「當晚去世」

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

更多熱門

相關新聞

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

近日大陸社群流傳一段女子在長沙海底撈打人的影片，而這女子其實是跨性別網紅「姜顏」，她跟朋友在用餐，被一名自稱是香港大律師的男子出言挑釁，她直接怒歐男子，讓網友稱是「武松打虎」。

海底撈被敲詐6次！　中國女子：服務好應該會賠償

海底撈被敲詐6次！　中國女子：服務好應該會賠償

揪團到門口「抱頭蹲下」拍照！ 陸網友：全球破案率最高的派出所

揪團到門口「抱頭蹲下」拍照！ 陸網友：全球破案率最高的派出所

2歲娃睡不好被奶奶「餵符水」致鉛中毒

2歲娃睡不好被奶奶「餵符水」致鉛中毒

兩岸300人齊聚共同拜謁炎帝陵

兩岸300人齊聚共同拜謁炎帝陵

關鍵字：

海底撈長沙湖南香港大律師姜顏

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

游鴻明愛女戀醫三代　一起去台大讀書

快訊／中共圍台軍演破200萬人觀看直播！

名下土地贈2兒！老父求扶養「被封鎖」提告討回了

陸生物科技公司集體中毒　已7死4傷

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面