海底撈上演「武松打虎」！　陸正妹網紅不滿遭侮…怒毆嗆聲男

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一海底撈門市近日發生一起顧客互毆的事件。一名自稱「香港大律師」的男子對著隔壁桌不斷出言挑釁，並說出帶有侮辱性的言詞，惹得對方暴怒。其中一名女子氣得將該名「香港大律師」狠壓在地，暴打一頓。相關畫面讓網友直呼，經典復刻「武松打虎」。

▲不少網友指出，該畫面與經典名著《水滸傳》中的「武松打虎」一模一樣。（圖／翻攝自微博）

多名網友上傳一段在海底撈的影片，並指出，該名自稱「香港大律師」的男子先是不斷騷擾隔壁桌的美女，搭訕未果後，開始出言辱罵湖南人，甚至拿起菜往對方的身上丟去，最終導致雙方大打出手。

影片顯示，穿著抹胸平口上衣的黑長髮女子，氣得將白衣男子壓在地上，連甩了好幾個巴掌。男子來不及反擊，又被對方抓著頭髮，拖行至一旁，繼續遭到毆打。一旁的友人們試圖阻止，卻無法攔住女子的怒火。

▲姜顏在海底撈門口痛毆男子。（圖／翻攝自微博，上同）

事發後，有網友發現，該名痛毆「香港大律師」的女子是一名跨性別網紅「姜顏」。

姜顏表示，該名男子當時不斷批評，湖南人很窮等，充滿侮辱性的言詞，她憤怒之下才痛毆對方，「還敢地域黑我們湖南人，真的是不怕死，香港的你來，我們尊重你，但是想要騎在我們長沙人身上拉屎，不好意思，等待你的結果就是這個下場。」

▲陸跨性別網紅姜顏。（圖／翻攝自抖音，上同）

姜顏還強調，自己身為跨性別者，屬於LGBT群體，「我就算變成女人了，只要國家需要，我也可以立刻出現。」