海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

▲網紅姜顏面容姣好，而她是一名跨性別者。（圖／翻攝中國報，下同）

圖、文／CTWANT

近日大陸社群流傳一段女子在長沙海底撈打人的影片，而這女子其實是跨性別網紅「姜顏」，她跟朋友在用餐，被一名自稱是香港大律師的男子出言挑釁，她直接怒毆男子，讓網友稱是「武松打虎」。

▲網紅姜顏把人壓在地上打。

據《中國報》報導，姜顏穿低胸上衣在長沙某家海底撈吃飯，一名自稱是香港大律師的男子，對她說侮辱性語話，還一度丟東西，姜顏動怒毆對方。從影片中可見，姜顏跟男子打成一團，還露出上胸，最後姜顏連賞對方3個巴掌，還用高跟鞋砸他頭，最後旁人勸阻才停手。

事後姜顏發文，男子說湖南人窮等地域性歧視言論，她忍不住才出手，「還敢地域黑我們湖南人，真的是不怕死，香港的你來我們尊重你，但是想要騎在我們長沙人身上拉屎，不好意思，等待你的結果就是這個下場。」有網友笑說，這是現代版武松打虎。而目前也無法確認，男子是否真是香港大律師。

據悉，身材姣好的姜顏，其實是一位跨性別者，去年11月在抖音貼出疑似接受變性手術的影片，姜顏說，「同性戀就算了，大家都屬於LGBT群體，我就算變成女人，只要國家需要我，我也可以立刻出現。」

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