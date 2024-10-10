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故意放蟲！中國女子「敲詐海底撈6次」：服務好應該會賠償

陸女故意放蟲「敲詐海底撈6次」　遭逮吐動機：服務好應該會賠償▲中國一名女子故意在碗裡放蟲子，向多家海底撈敲詐勒索。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

貪心不足蛇吞象！中國海底撈的總公司今年5月在進行帳務盤點時，發現多家分店被投訴用餐時有蟲，賠償都給了同一名李姓女子，公司覺得事有蹊蹺，於是向警方報案，結果揭露敲詐真相。

警方調查，李女在2022年10月至2023年10月間，曾在北京西城、豐台、通州、大興、順義以及河北燕郊的6家分店內，故意將自己的調料碗中放蟲，隨後以向食藥監部門投訴為由，要求店面賠償。

李女第1次敲詐，得到3000元（人民幣，下同）現金和面額2000元的儲值卡，接下來的2次，分別獲得餐費點單和10倍賠償1550元和1640元，然而第3次就是跡敗露，店家的監視器拍到李女故意往碗裡放蟲的動作，拒絕做任何賠償。

陸女故意放蟲「敲詐海底撈6次」　遭逮吐動機：服務好應該會賠償▲李女認為海底撈服務好，應該會賠償她。（圖／翻攝自微博）

警方5月14日逮捕李女，還在其住處找到一盒死蟲子。李女對自己的敲詐勒索行為供認不諱，她在法庭上供稱，之前做投資失敗，不僅賠上自己和父母的存款，還欠了一屁股債，因為還錢壓力大，她看到有人用蟲子敲詐餐館的新聞，於是萌生壞念頭，收集住處的死蟲子，帶到餐廳進行敲詐，選擇海底撈作案的原因，是覺得該店服務好，「應該會賠償她」。

事實上，李女過去曾用相同手段敲詐勒索其他餐廳，遭到行政拘留，沒想到她沒記取教訓，「我確實錯得很離譜，曾經有改過的機會，我自己沒珍惜」，不過她表示這段時間已經深刻反省，希望法院能對她從輕處罰，給她一次改過自新的機會。

事後李女家人代她向受害餐廳進行賠償，法院審理認為她如實供述、認罪認罰，部分行為屬於犯罪未遂，因此對其從其量刑，以敲詐勒索罪判處有期徒刑7個月，並處罰金15000元。

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