兩岸300人共同拜謁華夏始祖　傳承研討炎帝神農氏文化

▲ 2024（甲辰）年海峽兩岸炎帝神農文化交流大會22日湖南株洲市炎陵縣舉行。（圖／主辦單位提供，同下）

記者任以芳／湖南報導

2024（甲辰）年海峽兩岸炎帝神農文化交流大會昨22日湖南株洲市炎陵縣舉行，吸引海峽兩岸各界嘉賓300多人參加，共同拜謁炎帝陵，研討炎帝神農文化和茶道文化，共同傳承中華文化悠久歷史。

本屆活動大陸方面嘉賓有海峽兩岸關係協會會長張志軍參加開幕式，湖南省政協副主席肖百靈參加活動並宣佈大會開幕。中華炎黃文化研究會副會長李英，炎帝陵基金會理事長賀安傑，台灣新黨副主席、全國台企聯常務副會長林易陞，台灣中華神農大帝協進會理事長李火炎，台灣婦女聯合會理事長湯金華，湖南省委台辦主任曾智夫、湖南省委台辦副主任潘傑波，二級巡視員楊金定等人參加。

▲大陸海協會會長張志軍（中），兩岸各界300人參加開幕式，共同拜謁華夏始祖炎帝陵。

2024(甲辰)年海峽兩岸共同拜謁炎帝陵儀式，於上午8點在祭祀廣場舉行，全程依照古禮進行，參加拜謁儀式的各界嘉賓依次經闕門、五穀柱、鷹鹿廣場、詠豐台、朝覲廣場、龍珠橋，緩步進入祭祀廣場。

儀式上，全體肅立，擊鼓九通、鳴金九響、鳴炮奏樂。在悠揚典雅的古樂聲中，身著古裝的禮儀人員抬著供品，從拜謁廣場前端緩步拾級而上，敬獻於供品台上，表演人員敬獻中國古代規格最高的祭祀舞蹈八佾舞。

隨後，各界嘉賓依次向華夏始祖炎帝神農氏敬獻花籃，全體人員向炎帝神農氏深鞠三躬，中華炎黃文化研究會副會長李英恭讀《祭炎帝神農文》，共同緬懷始祖功德、感恩始祖澤惠、弘揚炎帝精神、傳承中華文明。

隨後，台灣來的嘉賓舉行了台灣「三獻禮」儀式，依次進入神農大殿瞻仰炎帝塑像，以及殿內壁畫所展示的悠久炎帝文化。

▲兩岸共同研討炎帝神農文化和茶道文化。

炎帝陵是中華民族始祖炎帝神農氏的安寢聖地，享有「神州第一陵」之譽，本次活動也吸引海峽兩岸各界嘉賓300多人參加。

回顧1988年，炎帝陵修復竣工後對外開放，次年1月台灣民眾專程赴炎帝陵謁祖，並迎回一尊炎帝木雕塑金聖像，開創台灣民眾來炎帝陵謁祖的先河。據不完全統計，台灣已有120多批次、10多萬人次的社會各界人士相繼拜謁炎帝陵。