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北海道將變天迎初雪！　專家警告：今年恐重演「惡臭雪蟲」大爆發

▲▼北海道雪蟲大爆發。（圖／路透）

▲北海道去年雪蟲大爆發。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

日本北海道札幌等地區去年10月下旬因雪蟲大爆發，量多到讓人連眼睛都睜不開，加上氣味難聞，讓居民苦不堪言，今年預估也可能再度大爆發。根據當地最新天氣預報，強烈冷空氣19日左右將大舉南下，北海道內陸地區可能部分降下初雪。

日本WNI氣象新聞公司報導，19日有一股強烈冷空氣南下，預估主要侵襲日本北部地區，造成部分地區天氣惡劣，出現大雨強風，而-6℃以下線預計會接近北海道，高海拔地區可能雨化成雪。至於日本西部、東部地區氣溫也會下降，從周間的30℃一路下降到20℃左右，將是氣溫變化較大的一周。

傳言，北海道人都知道「看到雪蟲就代表，一周後初雪即將來臨。」雪蟲通常出現在冬季第一場雪前，又稱「冬季使者」，近日北海道等地區已經開始出現雪蟲飛舞，學者認為，2023年10月下旬北海道發生雪蟲大爆發，量多到連眼睛都睜不開，加上挾帶而來的惡臭味，對居民來說是前所未有的經驗。

日本昆蟲專家、北海道大學名譽教授秋元信一預估，受到氣溫高的影響，給雪蟲提供很好的繁殖條件，這期間想必產了許多蟲卵，今年同樣發生雪蟲大爆發的可能性很高。另外，醫師也呼籲，若把雪蟲打死，產生的蟲液接觸到傷口或身體黏膜，約有3成的人因此過敏，尤其雪蟲若非入眼睛不能揉，必須沖洗出來。

▼北海道下周可能迎來降雪。（資料照／達志影像／美聯社）

▲▼北海道大雪。（圖／達志影像／美聯社）

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