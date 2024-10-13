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日本知名甜點店「改標重賣」過期巧克力！　竄改賞味日期

▲▼過期巧克力「改標再賣」！　日熊本知名甜點店竄改賞味日期。（圖／IG／chez_tani_official）

▲CHEZ Tani竄改標籤，將過期巧克力重新賣給消費者。（圖／IG／chez_tani_official）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣熊本市知名高級甜點店「CHEZ Tani」（シェ・タニ）被爆出，將賣不完的商品重新貼標，更改賞味期限，向顧客販售已經過期數個月的食品。熊本市保健所已對此展開調查，而社長谷誠志卻撇清表示，「我從未下達相關指示。」

根據《朝日新聞》報導，多名CHEZ Tani的離職員工爆料，發生竄改賞味期限的問題商品是巧克力杏仁（アマンドショコラ）。當商品滯銷時，員工就會將寫有賞味期限的貼紙撕掉，換成期限到數個月後的標籤。

一名前員工透露，這些標籤上的印製時間跟製造日根本毫無關係，通常是在商品上架前才會印刷。

CHEZ Tani竄改賞味期限標籤的舉動，有可能違反食品標示法，目前熊本市保健所已經介入調查。

據悉，為了應對2023年的情人節巧克力旺季，CHEZ Tani自2022年9月開始製造這款巧克力杏仁，然而，由於商品滯銷，到了4月底，CHEZ Tani的員工便撕下這些即將於5月底過期的商品的標籤，重新貼標，並將賞味期限改為7月底。在約1000件的商品中，有200件被竄改標籤，有些商品的賞味日期更是被延長到2024年2月。據悉，員工此舉是因為受到公司內部人士指示。

CHEZ Tani社長谷誠志在接受採訪時強調自己絕無下達相關指令，但坦言「最終責任還是在我身上」。CHEZ Tani成立於1995年7月，並在熊本、千葉和大分等地擁有共8家門市，同時也有網購通路。

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