北韓「糞便氣球」偷裝GPS！　背後狡猾目的曝：收集關鍵1數據

▲北韓至今已空飄28次垃圾氣球到南韓。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓自5月起已陸續朝南韓空飄28次垃圾氣球，而最近卻被發現，有些氣球內設置了GPS全球定位系統。南韓當局首次證實此消息，根據分析，北韓疑似是要利用這些氣球收集落地點的數據，專家也擔心未來北韓可能會有能力在特定地點引爆這些氣球，增加威脅性。

根據NEWSIS報導，南韓聯合參謀本部13日指出，南韓軍方在部分回收的北韓垃圾氣球中發現了GPS裝置，但是並未透露具體數量。有分析則指出，北韓可能因為經濟困難，因此只在部分氣球上安裝了GPS，以便記錄氣球的移動路徑。

儘管目前北韓的技術無法精準控制氣球在特定地點爆炸，且氣象條件等變數也會增加困難度，但如果技術進一步發展，就算不是預期的位置，北韓未來也有可能有能力在相近的地點引爆氣球，因此南韓軍方正在進行全面分析。

尤其是北韓近日不斷宣稱南韓的無人機入侵平壤領空，並持續恐嚇威脅南韓，未來不排除透過氣球進行其他挑釁或威脅的可能性。

▲南韓金浦機場附近一座工廠火災，事後在屋頂發現疑似北韓垃圾氣球的引爆裝置。（圖／翻攝自X）



北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正12日發表聲明警告，如果南韓的無人機再次出現在北韓首都上空，將會引發「可怕的災難」。

北韓的垃圾氣球通常由直徑3到4公尺的橡膠氣球製成，氣球下方懸掛著裝滿垃圾、塑膠和肥料的塑膠袋。而氣球和袋子之間則安裝了透過電池驅動的發熱計時裝置。計時器一旦達到設定時間，會點燃連接在氣球下方的導線，垃圾就會隨著氣球的爆炸在空中散落。

北韓自5月28日首次空飄垃圾氣球以來，截至10月11日為止，已經空飄28次氣球，總氣球數量超過6000個。南韓軍方粗估每個氣球的成本約為10萬韓元（約新台幣2384元），這也意味著北韓在這些垃圾氣球上已經花費超過6億韓元（約新台幣1430萬元），在北韓相當於可以購買1000噸白米的資金。