「阿里山EASY GO分享節」今起登場3天　周六推快閃優惠

▲「阿里山EASY GO分享節」台北車站登場、為期3天。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

推動在地觀光，觀光署阿里山國家風景區管理處舉辦「阿里山 EASY GO好禮分享節」，今日起在台北車站登場，為期3天，26家在地品牌參加，消費滿2千可參加抽獎。觀光署預告，周六現場舉辦限定快閃優惠，讓遊客滿載而歸。

阿里山好禮分享節今年以「十全十美阿里山實在好禮」為主題，26家品牌聯合參展，台北車站現場設置阿里山風情茶屋體驗區，感受回甘茶香與片刻安寧，並打造與民眾互動的阿里山氛圍感打卡點，湧進滿滿人潮。

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▲「阿里山EASY GO分享節」現場湧進人潮。（圖／觀光署提供）

阿里山管理處長洪維新表示，阿里山管理處有台18線遊憩系統、西北廊道遊憩系統及鄒族部落遊憩系統，還有山腳下的嘉義市及鄰近草嶺地區等在地商品，盼藉由好禮分享節，吸引遊客到阿里山旅遊並來產地採購，帶動觀光發展。

觀光署指出，好禮分享節將送出總價20萬元好禮，包含參展品牌好物、商品兌換券，購物滿額1000元即可獲得「十分好刮．好森活滿額禮」刮刮卡，跨展區消費滿2000元即可加碼抽獎，最大獎為5000元購物券，可當場消費抵用。

▲現場民眾消費兌換阿里山質感好物。（圖／觀光署提供）

觀光署進一步指出，好禮分享節持續至周六，現場也有限定快閃優惠，歡迎國內外旅客一同來採購阿里山特色小物。相關資訊可至阿里山國家風景區管理處官網或至「阿里山 新印象」臉書粉絲專頁查詢。