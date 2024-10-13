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都市高溫從盛夏延長至初秋　學者示警：北北桃恐成巨型熱島

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

成大建築與氣候研究室今天表示，比較過去10年夏季的氣溫、與今年秋季的氣溫分布，發現都市高溫已跨越行政疆界，且由盛夏延續至初秋；學者呼籲跨縣市合作，以免熱區擴大、高溫季節拉長。

中央氣象署日前在臉書專頁「報氣候－中央氣象署」發布貼文，透過常態分布圖來解釋全球氣溫發生機率的變化，當全球暖化效應增強時，全球氣溫機率分布會往更高溫移動，意味著發生極端高溫的機率會變得更高。

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氣象署表示，以台北為例，與早期氣候（1960至1990年）夏季氣溫常態分布圖相比，近期氣候（2006至2017年）夏季氣溫也有往高溫偏移的趨勢，平均增溫近攝氏1度。

成功大學建築學系教授林子平所主持的「建築與氣候研究室」（Building and Climate Lab, BCLab），今天分享國科會台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）計畫中，歷史重建網格化資料近10年（2013至2022年）7月份下午2時的平均氣溫圖。

圖中顯示，台北盆地的高溫區最明顯，主因是盆地有低窪蓄熱特性、再加上人工化的都市密集開發型態，導致長年高溫；台北盆地往東的基隆河谷區、以及往西南的大漢溪河谷區，也因河谷地窪特性容易蓄熱導致高溫。

值得一提的是，桃園、中壢、大園目前也已形成另一個熱島，未來若持續升溫，恐透過大漢溪河谷區的連結，與台北市的熱島合併，形成北北桃的巨型熱島。

BCLab並分享今年秋天日的氣溫分布，與夏天長年的高溫狀況十分類似。這也代表熱壓力恐由盛夏延續至初秋，未來在氣候變遷及都市熱島的雙重壓力下，北北桃河道上的氣流調節效果恐將喪失，大幅降低河道調節氣溫的效果。

此外，近年海水溫度上升，海水與陸地溫差的減少也將導致海陸風散熱效果降低，恐怕造成北北桃熱風出不去、涼風進不來的狀況，持續攀升的高溫恐將導致此區成為高溫重災區。

林子平呼籲，都市高溫擴散已無行政疆界，高溫治理應跨縣市合作，提早部署，以免熱區擴大、高溫季節拉長。

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