機車雙載自撞2死！逢甲建築系新生是家中獨子　母接噩耗哭到癱軟

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中18歲管姓男大生就讀逢甲大學建築系，今(11日)凌晨騎車要載就讀聯合大學的張姓高中同學返回宿舍，卻在行經台13線北上45公里處時，不明原因自撞路邊電桿，猛烈撞擊力道，導致機車幾乎撞爛解體，管、張2人噴飛草叢，送醫後雙雙不治。據了解，管男為家中獨子，其母親接獲噩耗當場哭到癱軟，而目前管男遺體已被送回台中殯儀館，檢方將於稍後相驗，釐清管男死因。

▲男大生機車雙載自撞雙亡，母親(黑衣)接噩耗哭到癱軟 。（圖／記者白珈陽攝）

▲檢方抵殯儀館相驗，釐清管男詳細死因。（圖／記者白珈陽攝）

這起案件發生在今天凌晨0時許，管男與張姓、鄭姓高中同學3人分騎2部機車，要載張男返回聯合大學宿舍，未料行經事故路段時，管男不明原因自撞路邊電桿，撞擊力道之大，導致機車幾乎解體爛毀，管、張噴飛草叢，經緊急送醫搶救，仍雙雙不治。同行鄭男表示未看到撞擊瞬間，發現時機車與2人皆已倒地。

初步了解，管男為家中獨子，不知為何會深夜騎車，而母親接獲噩耗當場崩潰，稍早管男遺體送至台中殯儀館時，管母更哭到癱軟需要人攙扶。

目前檢方也已抵達台中殯儀館，將於稍晚相驗管男遺體，至於詳細的事發原因仍待進一步調查釐清。

▲▼管男騎機車載同學卻自撞電桿，送醫搶救不治。（圖／記者楊永盛翻攝）