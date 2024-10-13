加拿大二手商店驚見「祖先牌位」！網見售價笑了：買到撞到

▲一名網友分享在加拿大二手商店攪到「祖先牌位」上架。(示意圖：pexels)

圖文／鏡週刊

西方和東方的文化差異往往造成有趣的事情發生，例如老外身上的中文字刺青，可能因為不熟悉語言而鬧出笑話！近日就有網友在社群分享，他在加拿大二手商店驚見刻有姓氏的「祖先牌位」，還被貼上6.99加幣（約新台幣164元）的標籤出售，讓不少鄉民看了全笑翻！

最近一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」曬出一張照片，表示自己在加拿大某間二手商店尋寶時，居然看到一個「祖先牌位」，讓他相當震驚！可以看到牌位上還清楚寫上「余門堂上歷史祖先神位」「祖德流芳」等字樣，旁邊還附上價格標籤，售價加幣6.99元。

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▲「余姓家族牌位」售價6.99元加幣。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

文章一出立刻吸引大批網友注意，不少人笑嗨表示「真實版『把你阿嬤賣掉』」、「祖先移民加拿大」、「哈，這個也可以賣！？」「還有右邊那尊是玉女嗎」、「原來古董這麼廉價～^^」、「買到撞到」；還有人分享自身經驗，「我澳洲的客人買了兩大包的往生被（上面印有八吉祥圖案）說要回去當涼被蓋」。

不過也有網友認為，這可能是「還沒開牌過的牌位」，店家可能是要賣給當地華人使用，「牌位字數不對應該沒使用過」、「這是Sample吧，當地華人可能還是會有需求」。



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