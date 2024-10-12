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英國11歲喬治王子夢想不是當國王！　想從事「這職業」超可愛

喬治王子目前是英國王位第2順位繼承人。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲喬治王子目前是英國王位第2順位繼承人。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國喬治王子（Prince George）是威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）的長子，為英國王位第2順位繼承人，總有一天會當上國王。不過英媒報導，現年11歲的喬治有不同志向，他告訴媽媽，以後想要當「做披薩的廚師」。

根據《每日郵報》報導，喬治王子近日和媽媽凱特，以及一群友人到諾福克郡的Wiveton Hall咖啡店吃飯，喬治看到店裡的披薩烤爐後，興奮說：「這就是我長大後想要做的事！」咖啡店老闆麥卡錫（Desmond MacCarthy）表示，當時喬治對著烤爐驚呼連連，顯然對烤披薩的工作很感興趣，並形容喬治是一個「可愛的孩子」。

11歲喬治王子夢想不是當國王！　想從事「這職業」超可愛

▲凱特王妃（右）曾和3個孩子一起做杯子蛋糕。（翻攝princeandprincessofwales IG）

事實上，喬治過去曾多次展露對披薩的熱愛，去年被拍到看看板球比賽時，就被拍到大口吃披薩，吃得津津有味。凱特王妃曾表示，她的3個孩子喬治、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）都喜歡烹飪，2018年時她透露，自己會和喬治、夏綠蒂一起做披薩，還子們喜歡揉麵糰的過程，因為「可以把手弄得髒髒的」。另外，她和威廉王子去年在一次公務中，訂了12盒披薩向志工表達謝意，可見一家人都喜歡披薩。

不過現在喬治還小，將來是否真的會當披薩廚師，還需要觀察，畢竟他生來就是要接班王位的，而且營運17年的Wiveton Hall咖啡店將在下個月關閉，喬治恐怕無法在這間店裡實現他的夢想。

除了喜歡披薩，喬治也喜歡飛機，今年甚至已經開始上飛行課程，威廉王子曾在白金漢宮的一次花園派對上表示，喬治以後可能會成為飛行員。威廉透露，希望讓喬治自由探索，選擇不同的興趣，在真正承擔王室職責前，喬治的人生道路會比爺爺查爾斯三世（King Charles III）更加自由。


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