尷尬！蔣萬安騎YouBike宣傳被抓包2違規　急繳800元罰款

▲蔣萬安騎YouBike騎在行穿線上，市府認已違規。（圖／翻攝蔣萬安IG）

圖文／鏡週刊

騎YouBike非常方便，還能幫助地球減碳，台北市長蔣萬安日前於「國際無車日」發布騎YouBike宣傳影片，喊話一起加入綠運輸上班的行列。未料，他被抓包騎在行人穿越線及人行道上，恐已違規。對此，台北市政府交通局回應，市長室已繳2筆合計800元罰款，未來也會加強宣導。

民眾黨北市議員黃瀞瑩質詢時，詢問騎腳踏車是否可騎在行人穿越線？交通局長謝銘鴻表示「不可以」，接著黃瀞瑩拿出影片指出蔣萬安就騎在行人穿越線上，要如何裁罰？

謝銘鴻致歉沒提醒市長，表示蔣萬安已繳罰單，交通警察大隊大隊長陳勇華也補充說明，針對蔣萬安市長騎在行人穿越線、人行道違規部分，已開出2張罰單，分別為人行道300元、行人穿越線500元。

後續是否記點？謝銘鴻表示如逆向、騎在騎樓，主要強調不禮讓行人部分要記點，至於市長所做的應該不在記點範圍內，後續也會加強自行車的宣導。



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