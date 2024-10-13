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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆檢調問周榆修「為何退出民進黨」　黃國昌轟：是在搞政治偵防？

▲▼ 民眾黨「集結！為司法正義」宣講-黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼民眾黨立委黃國昌 。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨12晚間於桃園舉辦「集結！為司法正義站出來」集會，聲援黨主席柯文哲。民眾黨立委黃國昌演講時爆料，民眾黨秘書長周榆修遭到檢調傳喚問話，調查局竟問「為什麼要退出民進黨」，當自己聽到這件事情時，他不敢置信，如果是他，一定當場翻桌，「我為什麼退出民進黨，關你檢察官屁事？到底在搞政治偵防，還是在搞司法調查」？

黃國昌於「桃園場宣講」表示，對民進黨、對側翼來講，當他們面對不同意見時，不僅僅是用辱罵，更用訕笑、污辱的方式，撕裂台灣想要謀取政治利益。

黃國昌說，如今民進黨已經活成自己最討厭的模樣，曾幾何時，要黨政軍退出媒體的民進黨，現在不僅手中牢牢掌握媒體，這幾年更拿納稅人幾十億，花在媒體宣傳費，撕裂台灣社會，為了政治利益散播假訊息，這不是大家以前認識的民進黨。

黃國昌再說，過去民進黨還告訴大家「沒辦法接受政府控制檢調，把檢調當成政治工具，去追殺政敵」，但大家很難過的看到，這就是現在民進黨在做的事情。

談到「民眾黨幹部遭到約談」，黃國昌認為，民眾黨目前的困境，是一場長期且艱困的戰鬥，對柯文哲主席追殺、對民眾黨宛若「抄家滅族式」的「政治偵辦」，可以告訴支持者們，這些都不會停手。

黃國昌指出，11日聽到周榆修與民眾黨部等人，被傳喚到調查局問話時，自己心裡非常難過，因為過去很長的一段時間，他是支持調查局的，自己調查弊案，用自己的時間、精力，協助調查局抓壞人。

黃國昌爆料，調查局約談周榆修時，竟問「為什麼要退出民進黨」，當自己聽到這件事情時，他不敢置信，修哥是脾氣好的人，如果是他，一定當場翻桌「我為什麼退出民進黨，關你檢察官屁事？到底在搞政治偵防，還是在搞司法調查」？

黃國昌批評，請敢問周榆修這個問題的檢察官，明天站出來，說清楚講明白，民眾黨絕對不會屈服在綠色威權的國家恐怖之下。

最後，黃國昌強調，要解決民眾黨現在的問題，沒有其他解決方式，只有讓民進黨這個綠色威權下台，在這個目標實現以前，民眾黨所有的黨公職，會在工作崗位上兢兢業業，為這塊土地、為人民服務。

北檢於今（13日）澄清，檢察官11日在北機站訊問證人時，並未訊問周姓秘書長「為何退出民進黨」，而是問「何時加入民眾黨」 ；周姓秘書長於回答內容中，主動陳述其於何時、因何事由而退出民進黨，之後加入民眾黨。檢察官訊問的問題並無周姓秘書長「為何退出民進黨」的題目。

▼民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨中央氣氛 黃珊珊 周瑜修 李偉華 陸續抵達。（圖／記者屠惠剛攝）

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