評和解飯只是過場！　黃揚明轟沒誠意：最不該去的就是民進黨

▲朝野和解飯局。（圖／翻攝吳思瑤Threads）

記者郭運興／台北報導

朝野「和解飯」11日經過近2小時餐敘後，最終藍白以「遺憾」做出結論，據藍營透露，席間行政院未提出解決方案、態度強硬。對此，媒體人黃揚明昨（12日）表示，這餐飯最不該去的就是「民進黨的人」，因為沒有要改變什麼，為什麼要吃這餐飯？大家看完行政院長卓榮泰周二的答詢態度，就知道「和解飯」只是過場，但沒想到這麼沒有誠意，連細節討論都沒有。他也大酸，這次最大贏家就是點水樓、最受歡迎菜色叫「Do Re Mi」。

黃揚明於節目《大新聞大爆卦》表示，還沒有吃這頓飯前，大家就知道不會有結果，而且從行政院長卓榮泰答詢態度，可以看出沒有誠意要解決問題。

黃揚明表示，週五「朝野飯」目的，本來就不是為了讓總預算案能夠順利處理，為什麼？因為這是一個「黑箱的溝通」，沒有對外開放，就是在裡面喬總預算該怎麼樣處理，出來跟大家說有個結論，但黃國昌最討厭這樣的「黑箱」。

黃揚明認為，這餐飯最多只能讓卓榮泰釋出誠意，吳思瑤委員講得卻像因為「和解飯」，才有朝野協商，可是立法院下周不管怎麼樣，本來就會開朝野協商，只是能不能因為這餐飯，讓協商更順利而已，其實不吃也沒差，但3.9萬元對行政官員來說，只是小錢。

黃揚明指出，大家不要忘記，「和解飯」一開始是韓國瑜與卓榮泰喝了一杯咖啡，因此促成大家吃個飯，後來碰到颱風延後，中間發生了很多事情，而且賴清德總統在國慶演說時，還特別感謝兩院願意促成朝野和解，因此「這餐飯能不吃嗎」？

黃揚明認為，這餐飯終究要吃，只是行政部門從頭到尾，沒有拿出和解的誠意，甚至行政院只要講出「進入朝野協商階段，我們一定會有對應方案」就好，根本連細節都不用提出，但行政院立場依舊踩得很硬，沒有要改變什麼。

黃揚明批評，如果是這樣，其實這餐飯最不該去的就是「民進黨的人」，沒有要改變什麼，為什麼要吃這餐飯？難怪卓榮泰說要買單，就像「請吃飯封大家口」、「花3.9萬元通過3兆總預算案，投資報酬率超強」。

最後，黃揚明強調，其實看卓榮泰周二在立法院的表現，就能知道這餐「和解飯」只是過場而已，但沒想到這麼沒有誠意，連細節的討論都沒有。他大酸，這場和解飯最大贏家就是點水樓、最受歡迎菜色叫「Do Re Mi」。

▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）