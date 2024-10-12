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不捨陳佩琪喊話「把柯文哲放出來」　沈富雄：若起訴不覺得難堪嗎？

▲▼民眾黨「集結！為司法正義」宣講-陳佩琪。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，10日現身民眾黨活動聲援在京華城案中涉弊遭押的柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前現身民眾黨活動，哽咽喊出，「若台灣有司法公義的話，請把我的先生放出來，請還給我老公清白、還給台灣社會那個在醫院裡救人無數的柯醫師」。前立委沈富雄昨（11日）在政論節目表示，看到陳佩琪喊話的場景，讓他很不捨，身為家人的關係，還是要講是無辜的，等到起訴以後，難道不覺得很難堪嗎？

柯文哲在京華城案中涉弊，因而遭到北檢羈押已逾一個多月，民眾黨日前為了聲援柯文哲，在台北市西門町辦集會活動，陳佩琪還在活動現場喊出，「若台灣有司法公義的話，請把我的先生放出來，請還給我老公清白、還給台灣社會那個在醫院裡救人無數的柯醫師」。

沈富雄昨晚在政論節目《少康戰情室》中透露，看到陳佩琪喊話的部分，讓他很不忍，也很不捨，所以，他要奉勸所有公務人員，貪污要小心，不要連累家人。

沈富雄說明，身為家人的關係，可能明知道對方也許有一點不對，但還是要講是無辜的，等到起訴了以後，難道不覺得這個很難堪嗎？

至於，京華城案，沈富雄點出，這一週比較有意義的是前鼎越董事長朱亞虎的部分，因為朱亞虎抗告成功後，仍被北院裁定羈押禁見。

沈富雄強調，再押的理由，法院寫得很清楚，就是朱亞虎的認罪，是部分認罪，可見院方手上的東西多得很，所以才再押朱亞虎，沈富雄也覺得柯文哲大概凶多吉少。

★未經判決確定，應視為無罪

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