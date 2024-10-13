澳門特首選舉出爐！唯一候選人岑浩輝得票率98.5%

▲澳門特首唯一候選人岑浩輝。（圖／翻攝澳門新聞局）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門13日舉行特首選舉，唯一的一位候選人岑浩輝高票當選，400名選委中有398人投票，394票支持岑浩輝、4票空白、0票待決，得票率98.5%，選舉總共歷時約一小時。

澳門特首賀一誠8月宣布因身體健康因素不競選連任之後，各界就點名時任終審法院院長的岑浩輝可能參選下一任特首，他第一時間受訪時也坦承有意參選，並很快請辭，進行參選的準備。

9月底的政綱宣講大會上，岑浩輝表示，未來五年，他的施政重點會在全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針下，分成五個施政構想，包括提升特區政府治理能力和管治水平、加快推進經濟適度多元發展、更好融入和服務國家發展大局等。

對於澳門的博彩業發展，岑浩輝說，將堅持依法監管，但不是收縮或停止，而是要健康有序發展，依法經營旅遊博彩行業，防止過去的負面情況重現。

對於澳門旅遊業的未來，岑浩輝認為，澳門的旅遊業結構未來不可再長期依靠佔9成4的大中華旅客，政府會與博彩企業共同開拓國際市場，並投資非博彩行業，發揮好「以大帶小」的作用，協助本地中小企業轉型。

岑浩輝現年62歲，出生於廣東中山一個農村家庭，1981年以中山市狀元的身份考入北京大學法律系，畢業之後曾擔任過執業律師。岑浩輝1986年才移居澳門，1990年通過考核，作為法律人才前往葡萄牙進修語言及完成法律課程。

1993年，岑浩輝從葡萄牙返回澳門，1995年成為首批法院司法參事之一，1999年12月獲任命為終審法院院長。岑浩輝同時是澳門法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。