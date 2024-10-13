　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

澳門特首選舉出爐！唯一候選人岑浩輝得票率98.5%

▲▼澳門終審法院院長岑浩輝。（圖／翻攝澳門政府）

▲澳門特首唯一候選人岑浩輝。（圖／翻攝澳門新聞局）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門13日舉行特首選舉，唯一的一位候選人岑浩輝高票當選，400名選委中有398人投票，394票支持岑浩輝、4票空白、0票待決，得票率98.5%，選舉總共歷時約一小時。

澳門特首賀一誠8月宣布因身體健康因素不競選連任之後，各界就點名時任終審法院院長的岑浩輝可能參選下一任特首，他第一時間受訪時也坦承有意參選，並很快請辭，進行參選的準備。

9月底的政綱宣講大會上，岑浩輝表示，未來五年，他的施政重點會在全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針下，分成五個施政構想，包括提升特區政府治理能力和管治水平、加快推進經濟適度多元發展、更好融入和服務國家發展大局等。

對於澳門的博彩業發展，岑浩輝說，將堅持依法監管，但不是收縮或停止，而是要健康有序發展，依法經營旅遊博彩行業，防止過去的負面情況重現。

對於澳門旅遊業的未來，岑浩輝認為，澳門的旅遊業結構未來不可再長期依靠佔9成4的大中華旅客，政府會與博彩企業共同開拓國際市場，並投資非博彩行業，發揮好「以大帶小」的作用，協助本地中小企業轉型。

岑浩輝現年62歲，出生於廣東中山一個農村家庭，1981年以中山市狀元的身份考入北京大學法律系，畢業之後曾擔任過執業律師。岑浩輝1986年才移居澳門，1990年通過考核，作為法律人才前往葡萄牙進修語言及完成法律課程。

1993年，岑浩輝從葡萄牙返回澳門，1995年成為首批法院司法參事之一，1999年12月獲任命為終審法院院長。岑浩輝同時是澳門法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。

ET快訊
《黑白大廚》評審也認證「台灣1小吃」！　安成宰IG貼文被挖
孫安佐偷改名盼隱姓埋名！　逃離狄鶯孫鵬險喪命：不要那麼在乎我
快訊／高雄雜草空地驚見屍體！　已呈風化狀態
驚天大爆炸！恐怖畫面曝　車臣4人死亡
安成宰餐廳爆財務危機停業！　靠《黑白大廚》翻紅救回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

澳門特首選舉出爐！唯一候選人岑浩輝得票率98.5%

一家三口過馬路遭撞死　陸男「車上跟女友吵復合」飆130km洩憤

分析：中國財政部記者會沒驚喜　失望恐反映在市場上

車禍慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹重傷變植物人

陸客機場大喊「滾回中國」　同胞也看傻：狠起來連自己都罵？

北京助化解地方債　專家：促降風險專注公共服務

快訊／支持陸商務部對台進一步措施　國台辦曝原因：民進黨堅持台獨

國慶演說完不到3天　陸預告對台灣貿易壁壘「採取進一步措施」

紅薯粉條「驗不到紅薯」　陸帶貨網紅「東北雨姐」被罰710萬元

第五屆陜台經貿交流今登場　洪秀柱憂談台灣年輕人：如失根蘭花

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

日H級網美macca狂晃超兇身材　來台玩交友軟體...公開理想型

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

澳門特首選舉出爐！唯一候選人岑浩輝得票率98.5%

一家三口過馬路遭撞死　陸男「車上跟女友吵復合」飆130km洩憤

分析：中國財政部記者會沒驚喜　失望恐反映在市場上

車禍慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹重傷變植物人

陸客機場大喊「滾回中國」　同胞也看傻：狠起來連自己都罵？

北京助化解地方債　專家：促降風險專注公共服務

快訊／支持陸商務部對台進一步措施　國台辦曝原因：民進黨堅持台獨

國慶演說完不到3天　陸預告對台灣貿易壁壘「採取進一步措施」

紅薯粉條「驗不到紅薯」　陸帶貨網紅「東北雨姐」被罰710萬元

第五屆陜台經貿交流今登場　洪秀柱憂談台灣年輕人：如失根蘭花

流感不要來！營養師傳授「6個飲食技巧」讓你提升免疫力

台灣原住民與紐西蘭毛利族人　千里相會載歌載舞同歡樂

AI取代人工！最新調查「9大行業裁員」排名曝光　科技業砍最兇

小學保健室熊抱人夫告白　校護摩鐵激戰嬌喊：明天換我騎你

黃偉哲見證府城隍廟跨界合作　推動台南宗教優質化與SDGs永續發展

世新校友敲響廣播金鐘　節目獎、主持人獎大放異彩

快訊／一周內第二起！台中男陳屍公園　嚇壞晨運民眾

新竹以北6間人氣義大利麵餐廳！收藏起來今晚就訂位

孫安佐偷改名盼隱姓埋名！　逃離狄鶯孫鵬險喪命：他們可以不要那麼在乎我

《黑白大廚》評審也認證台灣1小吃！安成宰「6年前貼文」曝光

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

大陸熱門新聞

騎車慘摔「鯊魚夾插進腦」！陸正妹變植物人

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

陸客機場大喊「滾回中國」　同胞也看傻

一家三口遭撞死　陸男跟女友吵復合肇事

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

分析：中國財政記者會沒驚喜　市場恐失望

國慶演說後　陸預告對台採取進一步措施

陸國台辦發聲！支持商務部對台進一步措施

紅薯粉條沒紅薯　陸網紅「東北雨姐」被罰

寶寶才出生4天　在醫院照藍光突死亡

陸國台辦證實富士康4員工涉嫌犯罪

陸29歲「超級學霸」橫空出世 「4博士＋2博士後」還有一堆碩士學位

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

「祖國論邏輯可笑」　台商：盼兩岸回到正軌

更多熱門

相關新聞

澳門特首候選人岑浩輝舉行政綱宣講

澳門特首候選人岑浩輝舉行政綱宣講

澳門新一任特首的唯一候選人岑浩輝28日舉行政綱宣講和答問大會，他表示，澳門旅遊業未來不可再依靠大中華旅客，政府將與博彩企業共同開拓國際市場，並投資非博彩行業，「以大帶小」協助本地中小企業轉型。

獨／台男豪借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

獨／台男豪借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

快訊／高承睿不敵德國華裔好手澳門站止步4強

快訊／高承睿不敵德國華裔好手澳門站止步4強

男粉衝進女廁要合照！全紅嬋嚇哭

男粉衝進女廁要合照！全紅嬋嚇哭

狂粉擠爆澳門飯店！全紅嬋嚇到逃進廁所哭

狂粉擠爆澳門飯店！全紅嬋嚇到逃進廁所哭

關鍵字：

岑浩輝澳門特首澳門博彩

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

竹北健身教練虐童　鄉民私刑正義砸店

台歌仔戲團大馬演出遭逮　劇團：溝通中

西班牙男涉詐10億躲台灣！警拿他沒轍

詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

更多

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面