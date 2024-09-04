男粉衝進女廁要合照！全紅嬋嚇哭　陸媒批：沒邊界感非真粉

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋1日隨著奧運代表團，入住澳門一飯店。全紅嬋當晚離開房間下樓接人時，遭到狂粉圍堵，不得不逃進女廁躲起來。其中一名男粉竟舉著手機衝進女廁。工作人員表示，全紅嬋當下在廁所內被嚇哭了。

綜合陸媒報導，影片中，全紅嬋被粉絲堵在電梯內出不去，儘管她高喊，請大家讓道，仍無人理會。狂粉們舉著手機狂拍，甚至開著閃光燈對著全紅嬋的臉，還有人不顧拒絕硬將玩具、娃娃遞到她面前。

▲▼全紅嬋高喊「請大家讓個道」。（圖／翻攝自微博）

畫面中，幾名保鑣不敵狂粉們的「熱情」，全紅嬋與工作人員在一樓內狂奔，最終跑進女廁，怎料前腳剛踏進去，後方的男粉未等門關也接著進去。最終一名工作人員對著外頭的狂粉大喊，大家的行為已經嚇到全紅嬋了，「若要合照請安靜排隊。」

最後，全紅嬋在工作人員的護送下離開。相關話題「全紅嬋被飯圈嚇哭」衝上熱搜，引起多家陸媒、主播批評。一名主播怒批，「這種粉絲追堵的病態追星要不得！」

▲有粉絲不斷用閃光燈照全紅嬋的臉。（圖／翻攝自微博）

▲全紅嬋婉拒粉絲送的烏龜玩具。（圖／翻攝自微博）

一位媒體人表示，「誰能想到，在一個飯店的廁所門口，也能上演『群魔亂舞』，一個個狂粉或是追逐流量利益的代拍、直播主，硬生生把一個奧運冠軍圍堵在廁所裡，甚至還不乏衝進廁所等偏激行為，真是一點空間都不給全紅嬋留，難怪都把人嚇著了，但凡是正常人，看到這種情形，不但不理解，還會很厭惡，因為我們清楚知道，丟了理性無腦盲從的行徑，並不是喜歡一個人的正確表達方式，只會給被圍堵的人帶來困擾和傷害，沒有邊界感，根本不是真粉絲。」

▲▼全紅嬋剛躲進廁所，後方的白衣男粉馬上跟進去。（圖／翻攝自微博）

報導指出，每每看到這些不理智，甚至在違法邊緣反覆試探的行為，我們就越能理解抵制畸形「飯圈文化」的必要性，若讓畸形「飯圈」把體育圈搞得烏煙瘴氣，對誰都沒好處。

先前央視主持人董倩訪問全紅嬋時問道，「妳希望大家怎麼對妳，才最有利於妳發揮自己的成績？」全紅嬋表示，「希望以正常人對待，我不想這麼多人圍著我。」

不少全紅嬋的粉絲也在聲討這些誇張荒謬的行為，呼籲社會抵制任何圈子裡的所有圍堵行為，把隱私和私人空間還給運動員。